Купить Многоуровневые квартиры с видом на море в Турции

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Турция
Multilevel-apartment
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Многоуровневые квартиры
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24 объекта найдено
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Многоуровневые квартиры 3 спальни
Конаклы, Турция
5 Количество комнат
2 ванных комнат
300 м²
2/4 Этаж
€ 630,000
Просторная, залитая солнцем квартира 4+1, которая расположенная в элитном комплексе, в самом…
Многоуровневые квартиры 2 спальни
Конаклы, Турция
3 Количество комнат
3 ванных комнат
105 м²
2/4 Этаж
€ 245,000
Элитный комплекс в Конаклы Представляем Вашему вниманию новый элитный комплекс …
Многоуровневые квартиры 3 спальни
Алания, Турция
4 Количество комнат
112 м²
6/12 Этаж
€ 245,000
Выставленны на продажу светлые, просторные двухуровневые апартаменты (дуплекс) 3+1, площадью…
Многоуровневые квартиры 5 спален
Алания, Турция
7 Количество комнат
280 м²
5/5 Этаж
€ 375,500
Кестель - зеленый и тихий район Аланьи, расположен между Таврскими горами и Средиземны…
Многоуровневые квартиры 4 спальни
Алания, Турция
5 Количество комнат
250 м²
10/11 Этаж
€ 357,000
Махмутлар - это один из самых популярных районов Алании, с развитой социальной инфраструктур…
Многоуровневые квартиры 1 спальня
Мерсин, Турция
2 Количество комнат
1 ванных комнат
75 м²
9/11 Этаж
€ 77,000
Недвижимость в Мерсине, Томюк Квартира 1+1 Продаётся с мебелью и техникой Ком…
Многоуровневые квартиры 1 спальня
Ayazaga Mahallesi, Турция
2 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 6
€ 600,000
В настоящее время в Стамбуле реализуется замечательный проект, который расположен …
Многоуровневые квартиры 2 спальни
Мраморноморский регион, Турция
3 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 9
€ 600,000
Проект, с его 70% зеленой зоной и природолюбивой архитектурой, открывает перед вами двери…
Многоуровневые квартиры 1 спальня
Мраморноморский регион, Турция
2 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 16
€ 175,000
В центре Стамбула, больше, чем здание... Количество квартир :44 Площадь Застро…
Многоуровневые квартиры 1 спальня
Бакыркёй, Турция
2 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 14
€ 477,000
Мы рады представить вам наш новый проект , который находится в европейской части Стамбула…
Многоуровневые квартиры 3 спальни
Мраморноморский регион, Турция
4 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 14
€ 480,000
О комплексе Основные характеристики Цена продажи 480 000 € Цена за кв…
Многоуровневые квартиры 1 спальня
Бакыркёй, Турция
2 Количество комнат
1 ванных комнат
3 Этаж
€ 420,000
О комплексе Основные характеристики Цена продажи420 000 € Цена за кв.м.6 0…
Многоуровневые квартиры 2 спальни
Эюпсултан, Турция
3 Количество комнат
2 ванных комнат
4/28 Этаж
€ 275,000
О комплексе 2+1 114 m2 РЕГИОН:ИСПАРТАКУЛЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ЗОНЫ: ЦЕНТРАЛЬНОЕ…
Многоуровневые квартиры 1 спальня
Мраморноморский регион, Турция
2 Количество комнат
1 ванных комнат
3/14 Этаж
€ 223,500
Цена продажи 223 500 € Цена за кв.м.2 980 € Площадь75 м2 Всего комнат 2 …
Многоуровневые квартиры
Мраморноморский регион, Турция
€ 265,657
Основные характеристики Цена продажи 204 364 $ Цена за кв.м. Площадь 8…
Многоуровневые квартиры 1 спальня
Мраморноморский регион, Турция
2 Количество комнат
1 ванных комнат
€ 256,751
🌊Прекрасный вид на море и 🍀озеро Местонахождение : СТАМБУЛ/Кючюкчекмедже 1+1 квадра…
Многоуровневые квартиры 1 спальня
Силиври, Турция
2 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 14
€ 164,890
Проект расположен в Кагытхане, в центре города 1+1 квадрат 70m- 77 m2 180.000 USD &…
Многоуровневые квартиры 2 спальни
Мраморноморский регион, Турция
3 Количество комнат
1 ванных комнат
1/5 Этаж
€ 190,000
Основные характеристики Цена продажи190 000 € Цена за кв.м.1 809 € Площад…
Многоуровневые квартиры 2 спальни
Мраморноморский регион, Турция
3 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 10
€ 875,000
Основные характеристики Цена продажи875 000 € Цена за кв.м.5 116 € Пло…
Многоуровневые квартиры 1 спальня
Бейоглу, Турция
2 Количество комнат
1 ванных комнат
€ 590,000
Основные характеристики Цена продажи590 000 € Цена за кв.м.7 332 € Пло…
Многоуровневые квартиры 1 спальня
Evliya Celebi Mahallesi, Турция
2 Количество комнат
1 ванных комнат
18/4 Этаж
€ 449,000
Квартира в Стамбуле, Турция, 72.84 м2 Гражданство Онлайн-показ&n…
Многоуровневые квартиры 1 спальня
Мраморноморский регион, Турция
2 Количество комнат
1 ванных комнат
4/18 Этаж
€ 449,000
Основные характеристики Цена продажи 449 000 € Цена за кв.м.6 164 € Пл…
Многоуровневые квартиры 2 спальни
Бейликдюзю, Турция
3 Количество комнат
2 ванных комнат
3/16 Этаж
€ 366,000
Основные характеристики Цена продажи366 000 € Цена за кв.м.2 640 € Пло…
Многоуровневые квартиры 1 спальня
Мраморноморский регион, Турция
2 Количество комнат
1 ванных комнат
3/26 Этаж
€ 265,000
Дополнительные услуги При покупке предоставляется ВНЖ Возможен онлайн-показ В…
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