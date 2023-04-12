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Турция
Multilevel-apartment
Купить Многоуровневые квартиры с видом на горы в Турции
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Многоуровневые квартиры
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11 объектов найдено
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Многоуровневые квартиры 3 спальни
Конаклы, Турция
5 Количество комнат
2 ванных комнат
300 м²
2/4 Этаж
€ 630,000
Просторная, залитая солнцем квартира 4+1, которая расположенная в элитном комплексе, в самом…
Многоуровневые квартиры 2 спальни
Конаклы, Турция
3 Количество комнат
3 ванных комнат
105 м²
2/4 Этаж
€ 245,000
Элитный комплекс в Конаклы Представляем Вашему вниманию новый элитный комплекс …
Многоуровневые квартиры 3 спальни
Degirmendere, Турция
4 Количество комнат
3 ванных комнат
185 м²
1/6 Этаж
€ 380,000
Преимущества этой квартиры: Просторный дуплекс с садом, общей площадью 185 кв.м., п…
Многоуровневые квартиры 4 спальни
Турция, Турция
5 Количество комнат
3 ванных комнат
200 м²
2/5 Этаж
€ 258,500
Дуплекс 4+1 в Каргыджаке Представляем Вашему вниманию меблированный дуплекс 4+1 …
Многоуровневые квартиры 5 спален
Алания, Турция
7 Количество комнат
280 м²
5/5 Этаж
€ 375,500
Кестель - зеленый и тихий район Аланьи, расположен между Таврскими горами и Средиземны…
Многоуровневые квартиры 4 спальни
Алания, Турция
5 Количество комнат
250 м²
10/11 Этаж
€ 357,000
Махмутлар - это один из самых популярных районов Алании, с развитой социальной инфраструктур…
Многоуровневые квартиры 1 спальня
Бакыркёй, Турция
2 Количество комнат
1 ванных комнат
3 Этаж
€ 420,000
О комплексе Основные характеристики Цена продажи420 000 € Цена за кв.м.6 0…
Многоуровневые квартиры 1 спальня
Мраморноморский регион, Турция
2 Количество комнат
1 ванных комнат
5/19 Этаж
€ 234,000
О комплексе Цена продажи237 000 € Цена за кв.м.2 695 € Площадь87.91…
Многоуровневые квартиры 2 спальни
Эюпсултан, Турция
3 Количество комнат
2 ванных комнат
4/28 Этаж
€ 275,000
О комплексе 2+1 114 m2 РЕГИОН:ИСПАРТАКУЛЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ЗОНЫ: ЦЕНТРАЛЬНОЕ…
Многоуровневые квартиры
Мраморноморский регион, Турция
€ 265,657
Основные характеристики Цена продажи 204 364 $ Цена за кв.м. Площадь 8…
Многоуровневые квартиры 1 спальня
Мраморноморский регион, Турция
2 Количество комнат
1 ванных комнат
4/18 Этаж
€ 449,000
Основные характеристики Цена продажи 449 000 € Цена за кв.м.6 164 € Пл…
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