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Купить Многоуровневые квартиры с видом на горы в Турции

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Мугла
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Коджаэли
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Kepez
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11 объектов найдено
Многоуровневые квартиры 3 спальнив Конаклы, Турция
Многоуровневые квартиры 3 спальни
Конаклы, Турция
5 Количество комнат 2 ванных комнат 300 м² 2/4 Этаж
€ 630,000
Просторная, залитая солнцем квартира 4+1, которая расположенная в элитном комплексе, в самом…
Многоуровневые квартиры 2 спальнив Конаклы, Турция
Многоуровневые квартиры 2 спальни
Конаклы, Турция
3 Количество комнат 3 ванных комнат 105 м² 2/4 Этаж
€ 245,000
Элитный комплекс в Конаклы Представляем Вашему вниманию новый элитный комплекс …
Многоуровневые квартиры 3 спальнив Degirmendere, Турция
Многоуровневые квартиры 3 спальни
Degirmendere, Турция
4 Количество комнат 3 ванных комнат 185 м² 1/6 Этаж
€ 380,000
Преимущества этой квартиры: Просторный дуплекс с садом, общей площадью 185 кв.м., п…
Многоуровневые квартиры 4 спальнив Турция, Турция
Многоуровневые квартиры 4 спальни
Турция, Турция
5 Количество комнат 3 ванных комнат 200 м² 2/5 Этаж
€ 258,500
Дуплекс 4+1 в Каргыджаке Представляем Вашему вниманию меблированный дуплекс 4+1 …
Многоуровневые квартиры 5 спаленв Алания, Турция
Многоуровневые квартиры 5 спален
Алания, Турция
7 Количество комнат 280 м² 5/5 Этаж
€ 375,500
 Кестель - зеленый и тихий район Аланьи, расположен между Таврскими горами и Средиземны…
Многоуровневые квартиры 4 спальнив Алания, Турция
Многоуровневые квартиры 4 спальни
Алания, Турция
5 Количество комнат 250 м² 10/11 Этаж
€ 357,000
Махмутлар - это один из самых популярных районов Алании, с развитой социальной инфраструктур…
Многоуровневые квартиры 1 спальняв Бакыркёй, Турция
Многоуровневые квартиры 1 спальня
Бакыркёй, Турция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 3 Этаж
€ 420,000
О комплексе Основные характеристики Цена продажи420 000 € Цена за кв.м.6 0…
Многоуровневые квартиры 1 спальняв Мраморноморский регион, Турция
Многоуровневые квартиры 1 спальня
Мраморноморский регион, Турция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 5/19 Этаж
€ 234,000
О комплексе Цена продажи237 000 € Цена за кв.м.2 695 € Площадь87.91…
Многоуровневые квартиры 2 спальнив Эюпсултан, Турция
Многоуровневые квартиры 2 спальни
Эюпсултан, Турция
3 Количество комнат 2 ванных комнат 4/28 Этаж
€ 275,000
О комплексе 2+1 114 m2 РЕГИОН:ИСПАРТАКУЛЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ЗОНЫ: ЦЕНТРАЛЬНОЕ…
Многоуровневые квартирыв Мраморноморский регион, Турция
Многоуровневые квартиры
Мраморноморский регион, Турция
€ 265,657
Основные характеристики Цена продажи 204 364 $ Цена за кв.м. Площадь 8…
Многоуровневые квартиры 1 спальняв Мраморноморский регион, Турция
Многоуровневые квартиры 1 спальня
Мраморноморский регион, Турция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 4/18 Этаж
€ 449,000
Основные характеристики Цена продажи 449 000 € Цена за кв.м.6 164 € Пл…

Параметры недвижимости в Турции

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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