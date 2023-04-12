ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Новостройки
Квартиры в новостройках в Турции
Новые дома в Турции
Все новостройки в Турции
883
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Турции
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира в Турции
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Дом в Турции
Вилла
Дуплекс
Земельные участки в Турции
Элитная недвижимость в Турции
Найти агента в Турции
Агентства недвижимости в Турции
Агенты в Турции
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Турции
Отель
Офис
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Турции
Найти агента в Турции
Агентства недвижимости в Турции
Агенты в Турции
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Турции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Кондо
Пентхаус
Дом
Замок
Бунгало
Особняк
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Комната
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Турция
Multilevel-apartment
Купить Многоуровневые квартиры возле озера в Турции
Шишли
14
Измит
11
Кагытхане
14
Erdemli
14
Tuerkmen Mahallesi
6
Кючюкчекмедже
10
Авджылар
10
Восточная Анатолия
11
Башакшехир
10
Bahcelievler Mahallesi
10
Бурса
11
Кютахья
8
Ayazaga Mahallesi
11
Maslak Mahallesi
9
Коньяалты
9
Kusadasi
4
Умрание
8
Ыгдыр
7
Показать больше
Показать меньше
Многоуровневые квартиры
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Квартира 6 комнат
Мраморноморский регион, Турция
6 Количество комнат
248 м²
3/3 Этаж
€ 1,111,432
Роскошный пентхаус с собственной террасой и панорамным видом в Kartal. Подходит для ГРАЖДАНС…
Квартира 3 спальни
Стамбул, Турция
4 Количество комнат
268 м²
€ 1,292,672
Жилой комплекс сегмента «премиум» располагается в Бейкозе — престижном озелененном рай…
Дом 4 спальни
Yaylali, Турция
1 Количество комнат
3 ванных комнат
210 м²
Цена по запросу
Продается вилла в Алании, имеет спальни 4 и гостиную 1 на просторной площади 210 квадратных …
Квартира 2 комнаты
Авсаллар, Турция
2 Количество комнат
47 м²
3/9 Этаж
€ 154,000
Апартаменты от собственника с видом на море Планировка квартиры и удобства в жилом комплексе…
Квартира 1 комната
Аланья, Турция
1 Количество комнат
45 м²
4/4 Этаж
€ 156,500
Новые апартаменты для жизни и отдыха Планировка квартир и удобства жилом комплексе Вашему вн…
Дуплекс 4 комнаты
Аланья, Турция
4 Количество комнат
150 м²
3/3 Этаж
€ 239,951
Роскошный дуплекс 3+1 в сердце города в районе SarayРайон: Анталья, Аланья, СарайРасстояние …
Квартира 3 спальни
Yaylali, Турция
1 Количество комнат
3 ванных комнат
195 м²
Цена по запросу
The 195-square-meter apartment for sale in Alanya is located in the prestigious Kestel neigh…
Дуплекс 3 комнаты
Аланья, Турция
3 Количество комнат
1 ванных комнат
51 м²
1 Этаж
€ 109,999
В районе Паяллар начинается строительство нового проекта жилого комплекса. Комплекс состоит …
Квартира 5 комнат
Tahtakale Mahallesi, Турция
5 Количество комнат
203 м²
15/15 Этаж
€ 740,211
Роскошная квартира 4+1 для гражданства и инвестиций в будущее в СтамбулеРайон: Стамбул, Авдж…
Квартира 2 спальни
Стамбул, Турция
3 Количество комнат
132 м²
€ 638,581
Что важнее при выборе жилья? удобная транспортная развязка и близость к аэропорту; стан…
Квартира 2 комнаты
Аланья, Турция
2 Количество комнат
60 м²
3/3 Этаж
€ 79,984
Квартира с бытовой техникой 1+1 не далеко от пляжа КлеопатраРайон: Анталья, Аланья, Кызлар П…
Квартира 1 спальня
Yaylali, Турция
2 Количество комнат
65 м²
€ 95,619
Каргыджак, песчаный пляж 100 метров до пляжа, окончание строительства июнь 2021 Планир…
Параметры недвижимости в Турции
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты