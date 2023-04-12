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Купить Многоуровневые квартиры возле озера в Турции

Шишли
14
Измит
11
Кагытхане
14
Erdemli
14
Tuerkmen Mahallesi
6
Кючюкчекмедже
10
Авджылар
10
Восточная Анатолия
11
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с видом на горы
с видом на море
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недорогая
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