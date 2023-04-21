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Виллы с видом на море в Мугла, Турция

Бодрум
11
Мармарис
3
Мугла
3
Yalikavak
1
Вилла В архив
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9 объектов найдено
Вилла 4 спальни в Bitez, Турция
Вилла 4 спальни
Bitez, Турция
4 Количество комнат 3 ванных комнат 300 м² Количество этажей 1
Цена по запросу
 
Вилла 3 спальни в Bitez, Турция
Вилла 3 спальни
Bitez, Турция
3 ванных комнат 300 м² Количество этажей 1
Цена по запросу
 
Вилла 4 спальни в Derekoey, Турция
Вилла 4 спальни
Derekoey, Турция
5 Количество комнат 3 ванных комнат 460 м² Количество этажей 3
€ 1,094,090
Представляем Вашему вниманию эксклюзивный проект вилл FOA MARE! Наш проект расположен в э…
Вилла 4 спальни в Бодрум, Турция
Вилла 4 спальни
Бодрум, Турция
5 Количество комнат 4 ванных комнат 300 м² Количество этажей 2
€ 2,350,000
Виллы с 4 спальными комнатами,каждая со своей ванной комнатой и гардеробной.Вилла на частном…
Вилла 6 спален в Бодрум, Турция
Вилла 6 спален
Бодрум, Турция
7 Количество комнат 7 ванных комнат 500 м² Количество этажей 2
Цена по запросу
Вилла на частном ухоженным участке с частным бассейном. Вилла с 6 спальными комнатами, кажда…
Вилла 7 спален в Бодрум, Турция
Вилла 7 спален
Бодрум, Турция
8 Количество комнат 7 ванных комнат Количество этажей 2
€ 2,780,813
Уникальный сайт в Бодрум Еникёй! Прежде всего, мы хотели бы отметить, что вид на море и ЗАМО…
Вилла 3 спальни в Бодрум, Турция
Вилла 3 спальни
Бодрум, Турция
4 Количество комнат 3 ванных комнат 220 м² Количество этажей 1
€ 1,440,552
Представьте себе дом, который предлагает вам все удобства дома в большом городе и многое дру…
Вилла 4 спальни в Бодрум, Турция
Вилла 4 спальни
Бодрум, Турция
6 Количество комнат 4 ванных комнат 300 м² Количество этажей 2
€ 1,094,090
1800м2 земля с отдельным входом на дороге Торба • В лесу и на дне главной дороги! • имеет за…
Вилла 4 спальни роскошные апартаменты в Бодрум, Турция
Вилла 4 спальни роскошные апартаменты
Бодрум, Турция
5 Количество комнат 2 ванных комнат 175 м²
€ 367,077
Это Adab & uuml; k & uuml ;; носитель эгейской культуры, частое место для спокойной жизни и …

Параметры недвижимости в Мугла, Турция

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
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