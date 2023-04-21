Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Эгейский регион
  4. Таунхаусы

Таунхаусы с бассейном в Мугла, Турция

Таунхаус В архив
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 2 комнаты в Yaylali, Турция
Квартира 2 комнаты
Yaylali, Турция
2 Количество комнат 53 м² 1/4 Этаж
€ 123,511
Просторные апартаменты 1+1 в KestelРайон: Анталья, Аланья, КестелРасстояние до моря: 200Наш …
Квартира 2 комнаты в Аланья, Турция
Квартира 2 комнаты
Аланья, Турция
2 Количество комнат 70 м² 3/3 Этаж
€ 132,678
Полностью мебелированная квартира 1+1 в комплексе бизнес классаРайон: Анталья, Аланья, Махму…
Квартира 1 спальня в Bahcelievler Mahallesi, Турция
Квартира 1 спальня
Bahcelievler Mahallesi, Турция
107 м²
€ 465,000
Sheraton Residence - это отличное решение для инвесторов, которые ищут сочетание эстетики и …
Квартира 2 комнаты в Аланья, Турция
Квартира 2 комнаты
Аланья, Турция
2 Количество комнат 55 м² 4/4 Этаж
€ 425,000
Идеальный вариант для жизни, отдыха и инвестиций. На этапе строительства. ВНЖ Планировка ква…
Дуплекс 5 комнат в Аланья, Турция
Дуплекс 5 комнат
Аланья, Турция
5 Количество комнат 300 м² 12/12 Этаж
€ 275,970
Очаровательный Дуплекс 4+1 в Mahmutlar у моря с прекрасным видом из оконРайон: Анталья, Алан…
Квартира 4 спальни в Турция, Турция
Квартира 4 спальни
Турция, Турция
5 Количество комнат 2 ванных комнат 170 м² 4/5 Этаж
€ 232,914
Дуплекс 4+1 в Джикджилли Представляем Вашему вниманию меблированный дуплекс 4+1 …
Квартира 2 комнаты в Махмутлар центр, Турция
Квартира 2 комнаты
Махмутлар центр, Турция
2 Количество комнат 65 м² 1/1 Этаж
€ 124,187
Меблированная квартира 1+1 в молодежном районе MahmutlarРайон: Анталья, Аланья, МахмутларМеб…
Квартира 4 спальни в Bahcelievler Mahallesi, Турция
Квартира 4 спальни
Bahcelievler Mahallesi, Турция
202 м²
€ 530,000
Особенности проектаЭтот проект предлагает жилые альтернативы с садами на полу, где большие с…
Квартира 3 комнаты в Аланья, Турция
Квартира 3 комнаты
Аланья, Турция
3 Количество комнат 120 м² 6/6 Этаж
€ 191,056
Квартира 2+1 с мебелью недалеко от моряРайон: Анталья, Аланья, ТосмурРасстояние до моря: 800…
Вилла 4 комнаты в Аланья, Турция
Вилла 4 комнаты
Аланья, Турция
4 Количество комнат 165 м² 1/1 Этаж
€ 636,854
Ультра роскошная вилла 3+1 у моря в DEMİRTAŞРайон: Анталья, Аланья, ДемирташРасстояние до мо…
Квартира 2 спальни в Аланья, Турция
Квартира 2 спальни
Аланья, Турция
3 Количество комнат 2 ванных комнат 105 м²
€ 34,589
Квартира 2+1, 105 квм, в центре Махмутлара
Вилла 6 комнат в Аланья, Турция
Вилла 6 комнат
Аланья, Турция
6 Количество комнат 350 м² 1/1 Этаж
€ 646,311
Роскошная вилла 4+2 в АнталииРайон: Анталья, Муратпаша, ЕрменекРасстояние до моря: 3000Шикар…

Параметры недвижимости в Мугла, Турция

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти