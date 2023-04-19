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Realting.com
Турция
Эгейский регион
Купить недвижимость с видом на море в Мугла, Турция
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31 объект найдено
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Вилла 4 спальни
Bitez, Турция
4 Количество комнат
3 ванных комнат
300 м²
Количество этажей 1
Цена по запросу
Вилла 3 спальни
Bitez, Турция
3 ванных комнат
300 м²
Количество этажей 1
Цена по запросу
Дом 3 спальни
Бодрум, Турция
4 Количество комнат
140 м²
Количество этажей 3
€ 3,000,000
Этот жилой комплекс раскинулся в районе Йокушбаши, Бодрум. Идеальная локация: близко к центр…
Квартира 3 спальни
Бодрум, Турция
4 Количество комнат
325 м²
€ 1,650,000
Жилой комплекс класса люкс расположен в бухте Ялычифтлик на юге Бодрума в живописном заливе …
Квартира 3 спальни
Бодрум, Турция
4 Количество комнат
185 м²
Количество этажей 2
€ 950,000
Современный жилой комплекс состоит из 73 дуплексных апартаментов и расположенный в живописно…
Дом 5 спален
Бодрум, Турция
6 Количество комнат
€ 1,242,375
Мечты сбываются в районе Ялыкавак – одном из лучших района Бодрума. Просто представьте…
Дом 3 спальни
Бодрум, Турция
4 Количество комнат
153 м²
Количество этажей 2
€ 800,000
Жилой комплекс премиум класса состоит из вилл с элегантным дизайном, которые расположены в п…
Дом 3 спальни
Бодрум, Турция
4 Количество комнат
156 м²
€ 1,200,000
Новый жилой комплекс класса люкс расположен в непосредственной близости от береговой линии в…
Дом 3 спальни
Бодрум, Турция
4 Количество комнат
1/1 Этаж
€ 655,529
Предлагаем вашему вниманию комплексную застройку в Бодруме. Данный объект состоит из тридцат…
Дом
Бодрум, Турция
469 м²
€ 5,000,000
Эксклюзивный ЖК состоит из 74 вилл, расположенных в бухте Тилкичик в районе Бодрума Ялыкавак…
Вилла 4 спальни
Derekoey, Турция
5 Количество комнат
3 ванных комнат
460 м²
Количество этажей 3
€ 1,093,382
Представляем Вашему вниманию эксклюзивный проект вилл FOA MARE! Наш проект расположен в э…
Квартира 3 спальни
Бодрум, Турция
4 Количество комнат
3 ванных комнат
206 м²
1/2 Этаж
Цена по запросу
Комплекс Velux Yalıkavak расположен на первой береговой линии в живописной бухте и занимает …
Вилла 4 спальни
Бодрум, Турция
5 Количество комнат
4 ванных комнат
300 м²
Количество этажей 2
€ 2,350,000
Виллы с 4 спальными комнатами,каждая со своей ванной комнатой и гардеробной.Вилла на частном…
Вилла 6 спален
Бодрум, Турция
7 Количество комнат
7 ванных комнат
500 м²
Количество этажей 2
Цена по запросу
Вилла на частном ухоженным участке с частным бассейном. Вилла с 6 спальными комнатами, кажда…
Вилла 7 спален
Бодрум, Турция
8 Количество комнат
7 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 2,779,014
Уникальный сайт в Бодрум Еникёй! Прежде всего, мы хотели бы отметить, что вид на море и ЗАМО…
Вилла 3 спальни
Бодрум, Турция
4 Количество комнат
3 ванных комнат
220 м²
Количество этажей 1
€ 1,439,620
Представьте себе дом, который предлагает вам все удобства дома в большом городе и многое дру…
Вилла 4 спальни
Бодрум, Турция
6 Количество комнат
4 ванных комнат
300 м²
Количество этажей 2
€ 1,093,382
1800м2 земля с отдельным входом на дороге Торба • В лесу и на дне главной дороги! • имеет за…
Квартира 2 спальни
Бодрум, Турция
1 Количество комнат
2 ванных комнат
136 м²
Цена по запросу
Великолепный проект, потрясающие квартиры на продажу в Бодруме, владелец которого предлагает…
Дом 4 спальни
Guendogan, Турция
1 Количество комнат
1 ванных комнат
205 м²
Цена по запросу
Почему вы хотите купить недвижимость в Бодруме Для людей, которые любят пляж и находятся ряд…
Квартира 2 спальни
Guendogan, Турция
1 Количество комнат
1 ванных комнат
87 м²
Цена по запросу
Квартира 1 спальня
Guendogan, Турция
1 Количество комнат
1 ванных комнат
74 м²
Цена по запросу
Квартира 3 спальни
Guendogan, Турция
1 Количество комнат
1 ванных комнат
192 м²
Цена по запросу
Гундоган - красивый район Бодрума, Мугла. Это в 25 километрах от центра Бодрума. У этого ест…
Квартира 2 спальни
Tuerkbuekue, Турция
1 Количество комнат
1 ванных комнат
175 м²
Цена по запросу
Квартира 2 спальни
Goeltuerkbuekue, Турция
1 Количество комнат
1 ванных комнат
145 м²
Цена по запросу
In the heart of Türkbükü, walking distance from the sea, exceptional landscape, unique locat…
Дом 6 спален
Tuerkbuekue, Турция
1 Количество комнат
1 ванных комнат
360 м²
Цена по запросу
İncilipınar Houses (Хабиль Каменный Дом) Türkbükü у овец İncilipınar, морское местоположение…
Квартира 3 спальни
Ortakent, Турция
1 Количество комнат
1 ванных комнат
110 м²
Цена по запросу
Ortakent is a nice peninsula on the coast of Bodrum, Mugla. It has a weekly market, many nic…
Дом 5 спален
Bitez, Турция
2 Количество комнат
1 ванных комнат
270 м²
Цена по запросу
Битез - это район, в 10 километрах от центра Бодрума. Это один из самых популярных курортов …
Квартира 3 спальни с События
Бодрум, Турция
4 Количество комнат
1 ванных комнат
174 м²
€ 817,997
In cooperation with giant hotel group MARRIOTT®️ named as Le Méridien Bodrum…
Квартира 2 спальни
Бодрум, Турция
3 Количество комнат
1 ванных комнат
89 м²
€ 583,161
A true coastal town life awaits you at Nef Reserve Yalıkavak. Featuring 460 meters of bea…
Вилла 4 спальни роскошные апартаменты
Бодрум, Турция
5 Количество комнат
2 ванных комнат
175 м²
€ 366,840
Это Adab & uuml; k & uuml ;; носитель эгейской культуры, частое место для спокойной жизни и …
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