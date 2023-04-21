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Турция
Эгейский регион
Дома
Дома с бассейном в Мугла, Турция
Бодрум
36
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10 объектов найдено
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Дом 3 спальни
Бодрум, Турция
4 Количество комнат
140 м²
Количество этажей 3
€ 3,000,000
Этот жилой комплекс раскинулся в районе Йокушбаши, Бодрум. Идеальная локация: близко к центр…
Дом 3 спальни
Бодрум, Турция
4 Количество комнат
156 м²
€ 1,200,000
Новый жилой комплекс класса люкс расположен в непосредственной близости от береговой линии в…
Дом 3 спальни
Бодрум, Турция
4 Количество комнат
153 м²
Количество этажей 2
€ 800,000
Жилой комплекс премиум класса состоит из вилл с элегантным дизайном, которые расположены в п…
Дом 5 спален
Бодрум, Турция
6 Количество комнат
€ 1,242,375
Мечты сбываются в районе Ялыкавак – одном из лучших района Бодрума. Просто представьте…
Дом 3 спальни
Бодрум, Турция
4 Количество комнат
1/1 Этаж
€ 655,529
Предлагаем вашему вниманию комплексную застройку в Бодруме. Данный объект состоит из тридцат…
Дом
Бодрум, Турция
469 м²
€ 5,000,000
Эксклюзивный ЖК состоит из 74 вилл, расположенных в бухте Тилкичик в районе Бодрума Ялыкавак…
Вилла 5 комнат
Фетхие, Турция
5 Количество комнат
698 м²
1/2 Этаж
€ 3,040,000
Роскошная вилла 4+1 в охраняемой резиденции у Эгейского моря в МуглаРайон: Мугла, Фетхие, Гё…
Вилла 4 комнаты
Фетхие, Турция
4 Количество комнат
551 м²
1/2 Этаж
€ 2,225,000
Роскошная вилла 3+1 в охраняемой резиденции у Эгейского моря в МуглаРайон: Мугла, Фетхие, Гё…
Дом 2 спальни
Бодрум, Турция
€ 326,000
Комплекс расположен нескольких минутах от всей инфраструктуры, пляжей и аэропорта Бодрума. …
Вилла 5 комнат
Бодрум, Турция
5 Количество комнат
2 ванных комнат
154 м²
4 Этаж
€ 492,500
Представляем новый комплекс вилл, который будет расположен в одной из самых прекрасных бухт …
Параметры недвижимости в Мугла, Турция
с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
недорогая
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