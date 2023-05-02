Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Эгейский регион
  4. Дуплексы

Дуплексы с видом на море в Мугла, Турция

Дуплекс В архив
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 3 комнаты в Аланья, Турция
Квартира 3 комнаты
Аланья, Турция
3 Количество комнат 130 м² 8/8 Этаж
€ 132,669
Элитная квартира 2+1 с видом на море в МахмутларРайон: Анталья, Аланья, МахмутларКвартира пр…
Квартира 2 комнаты в Аланья, Турция
Квартира 2 комнаты
Аланья, Турция
2 Количество комнат 60 м² 2/2 Этаж
€ 141,159
Уютная квартира с мебелью в Оба 1+1Район: Анталья, Аланья, ОбаРасстояние до моря: 300ОЛИМПИЙ…
Квартира 6 комнат в Махмутлар центр, Турция
Квартира 6 комнат
Махмутлар центр, Турция
6 Количество комнат 220 м² 11/12 Этаж
€ 247,500
Апартаменты с видом на море от собственника в Махмутларе Планировка квартиры и удобства в жи…
Пентхаус 4 спальни в Мраморноморский регион, Турция
Пентхаус 4 спальни
Мраморноморский регион, Турция
6 Количество комнат 2 ванных комнат 250 м² 6/6 Этаж
€ 67,222
Квартира 2 комнаты в Каракокали, Турция
Квартира 2 комнаты
Каракокали, Турция
2 Количество комнат 50 м² 1/1 Этаж
€ 105,170
Резиденция на набережной Продажа 1+1 КвартираРайон: Анталья, Аланья, КестелРасстояние до мор…
Квартира 1 спальня в Bahcelievler Mahallesi, Турция
Квартира 1 спальня
Bahcelievler Mahallesi, Турция
62 м²
€ 276,210
В настоящее время мы живем так далеко от природы, что по выходным ходим в зеленые зоны, путе…
Квартира 3 комнаты в Аланья, Турция
Квартира 3 комнаты
Аланья, Турция
3 Количество комнат 115 м² 2/2 Этаж
€ 118,871
Квартира 2+1 в уютном жилом комплексе в Махмутлар, в 300 м от моря и пляжаРайон: Анталья, Ал…
Вилла 5 комнат в Аланья, Турция
Вилла 5 комнат
Аланья, Турция
5 Количество комнат 450 м² 1/1 Этаж
€ 541,288
Шикарная вилла 4+1 с собственным бассейном и камином в INCEKUMРайон: Анталья, Аланья, Инджек…
Дуплекс 5 комнат в Cavusciftligi, Турция
Дуплекс 5 комнат
Cavusciftligi, Турция
5 Количество комнат 229 м² 5/5 Этаж
€ 322,264
Новый дуплекс 4+1 с террасой в грандиозном престижном комплексе со всей инфраструктурой на п…
Квартира 3 спальни в Tuerkler, Турция
Квартира 3 спальни
Tuerkler, Турция
1 Количество комнат 3 ванных комнат 175 м²
Цена по запросу
With an apartment for sale in Türkler, you will be alone with a wonderful view of nature!  I…
Квартира 2 комнаты в Махмутлар центр, Турция
Квартира 2 комнаты
Махмутлар центр, Турция
2 Количество комнат 45 м² 8/8 Этаж
€ 125,000
Идет строительство современного  комплекса в Махмутларе,  в котором предложены к п…
Квартира 2 комнаты в Аланья, Турция
Квартира 2 комнаты
Аланья, Турция
2 Количество комнат 50 м² 4/5 Этаж
€ 203,500
Апартаменты в строящемся комплексе Планировка квартиры и удобства в жилом комплексе Предлага…

Параметры недвижимости в Мугла, Турция

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти