Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Эгейский регион
  4. Дуплексы

Дуплексы с видом на горы в Мугла, Турция

Дуплекс В архив
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 1 спальня в Yenbey, Турция
Квартира 1 спальня
Yenbey, Турция
1 Количество комнат 1 ванных комнат 87 м² 10/12 Этаж
€ 135,174
ID AN 23855     Район: Анталия, Алтынташ   Кол-во комнат: 1+1,…
Квартира 2 комнаты в Okurcalar, Турция
Квартира 2 комнаты
Okurcalar, Турция
2 Количество комнат 50 м² 1/1 Этаж
€ 95,280
Приятная новая квартира 1+1 в прекрасном районеРайон: Анталья, Аланья, ОкурджаларРасстояние …
Квартира 4 комнаты в Каракокали, Турция
Квартира 4 комнаты
Каракокали, Турция
4 Количество комнат 180 м² 1/1 Этаж
€ 192,008
Квартира 3+1 Район: Анталья, Аланья, ОбаРасстояние до моря: 2000Расположенный в Оба, Аланья,…
Квартира 2 спальни в Малтепе, Турция
Квартира 2 спальни
Малтепе, Турция
3 Количество комнат 2 ванных комнат
€ 250,271
Эксклюзивные апартаменты с видом на острова в Стамбуле Комплекс состоит из нескольких бло…
Квартира в Ускюдар, Турция
Квартира
Ускюдар, Турция
€ 541,784
Почему это свойство؟ Это семейный проект на окраине Босфора, в одном из лучших азиатских ра…
Квартира 1 спальня в Каракокали, Турция
Квартира 1 спальня
Каракокали, Турция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 90 м²
€ 181,548
The project is located in one of the best areas of Alanya - Oba,  is our new high qu…
Квартира 1 спальня в Стамбул, Турция
Квартира 1 спальня
Стамбул, Турция
2 Количество комнат 79 м²
€ 783,375
Жилой комплекс расположен в районе Маслак рядом с дорогой Бююкдере, что позволяет быстро доб…
Дуплекс 5 комнат в Аланья, Турция
Дуплекс 5 комнат
Аланья, Турция
5 Количество комнат 210 м² 5/5 Этаж
€ 647,423
Элитный пентхаус 4+1 для получения гражданства на берегу моря в ОбаРайон: Анталья, Аланья, О…
Дуплекс 3 комнаты в Аланья, Турция
Дуплекс 3 комнаты
Аланья, Турция
3 Количество комнат 130 м² 4/4 Этаж
€ 188,920
Шикарный дуплекс 2+1 с видом на горыРайон: Анталья, Аланья, ОбаРасстояние до моря: 1200Роско…
Квартира 1 спальня в Алания, Турция
Квартира 1 спальня
Алания, Турция
1 Количество комнат 1 ванных комнат 61 м²
Цена по запросу
Живу в центре города с пляжами в нескольких минутах ходьбы, где под рукой находятся развлече…
Квартира 3 комнаты в Аланья, Турция
Квартира 3 комнаты
Аланья, Турция
3 Количество комнат 95 м² 4/4 Этаж
€ 250,000
Идет строительство современного  комплекса в Алании,  в котором предложены к прода…
Квартира 3 спальни в Махмутлар центр, Турция
Квартира 3 спальни
Махмутлар центр, Турция
1 Количество комнат 2 ванных комнат 150 м²
Цена по запросу
Квартира на продажу в Алании воплощает в себе идеальный баланс городской жизни и спокойствия…

Параметры недвижимости в Мугла, Турция

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти