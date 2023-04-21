Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Эгейский регион
  4. Бунгало

Бунгало с бассейном в Мугла, Турция

Бунгало В архив
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 2 комнаты в Аланья, Турция
Квартира 2 комнаты
Аланья, Турция
2 Количество комнат 70 м² 3/3 Этаж
€ 153,906
Прекрасная мебелированная квартира 1+1 Район: Анталья, Аланья, КаргыджакРасстояние до моря: …
Дуплекс 4 комнаты в Аланья, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Аланья, Турция
4 Количество комнат 140 м² 3/3 Этаж
€ 288,514
Отличный дуплекс 3+1 в ТосмуреРайон: Анталья, Аланья, ТосмурРасстояние до моря: 200Дуплекс п…
Квартира 3 комнаты в Аланья, Турция
Квартира 3 комнаты
Аланья, Турция
3 Количество комнат 110 м² 3/3 Этаж
€ 165,582
Квартира с мебелью 2+1 в TOSMURDAРайон: Анталья, Аланья, ТосмурНа территории есть открытый и…
Квартира 3 комнаты в Аланья, Турция
Квартира 3 комнаты
Аланья, Турция
3 Количество комнат 110 м² 2/2 Этаж
€ 196,363
Квартира с мебелью в KESTEL 2+1 в престижной резиденцииРайон: Анталья, Аланья, КестелРасстоя…
Квартира 1 спальня в Мраморноморский регион, Турция
Квартира 1 спальня
Мраморноморский регион, Турция
1 Количество комнат 1 ванных комнат 73 м²
€ 201,495
Стамбульский Кукукчекмече Апартаменты Compound & nbsp; & nbsp; BI - 077- - - - - - - - - -- …
Квартира 2 комнаты в Каракокали, Турция
Квартира 2 комнаты
Каракокали, Турция
2 Количество комнат 55 м² 3/5 Этаж
€ 129,500
Новые апартаменты в открытом для получения ВНЖ районе Планировка и удобства комплекса К…
Квартира 3 спальни в Bahcelievler Mahallesi, Турция
Квартира 3 спальни
Bahcelievler Mahallesi, Турция
141 м²
€ 255,000
В настоящее время мы живем так далеко от природы, что по выходным ходим в зеленые зоны, путе…
Квартира 4 спальни в Стамбул, Турция
Квартира 4 спальни
Стамбул, Турция
1 Количество комнат 139 м²
€ 305,798
There are none so projects that offer both sea view, forest view and the city view as those …
Квартира 4 спальни в Bahcelievler Mahallesi, Турция
Квартира 4 спальни
Bahcelievler Mahallesi, Турция
293 м²
€ 2,426,000
В истории были особые резиденции, которые важные люди построили для себя, чтобы расслабиться…
Дом 6 спален в Konyaalti, Турция
Дом 6 спален
Konyaalti, Турция
2 Количество комнат 5 ванных комнат 572 м²
Цена по запросу
Отдельная вилла на продажу в Ункали, имеет огромную площадь 3733 кв.м., с 572 кв.м. застроен…
Квартира 2 комнаты в Аланья, Турция
Квартира 2 комнаты
Аланья, Турция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 60 м² 3 Этаж
€ 125,000
Представляем вашему вниманию квартиру, расположенную на третьем этаже двенадцатиэтажного жил…
Квартира 3 спальни в Bahcelievler Mahallesi, Турция
Квартира 3 спальни
Bahcelievler Mahallesi, Турция
125 м²
€ 290,835
В настоящее время мы живем так далеко от природы, что по выходным ходим в зеленые зоны, путе…

Параметры недвижимости в Мугла, Турция

с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти