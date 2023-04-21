ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Новостройки
Квартиры в новостройках в Турции
Новые дома в Турции
Все новостройки в Турции
1378
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Турции
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира в Турции
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Дом в Турции
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Земельные участки в Турции
Элитная недвижимость в Турции
Найти агента в Турции
Агентства недвижимости в Турции
Агенты в Турции
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Турции
Отель
Офис
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Турции
Найти агента в Турции
Агентства недвижимости в Турции
Агенты в Турции
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Турции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Кондо
Пентхаус
Дом
Замок
Бунгало
Особняк
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Комната
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Турция
Эгейский регион
Бунгало
Бунгало с бассейном в Мугла, Турция
Бунгало
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Квартира 2 комнаты
Аланья, Турция
2 Количество комнат
70 м²
3/3 Этаж
€ 153,906
Прекрасная мебелированная квартира 1+1 Район: Анталья, Аланья, КаргыджакРасстояние до моря: …
Дуплекс 4 комнаты
Аланья, Турция
4 Количество комнат
140 м²
3/3 Этаж
€ 288,514
Отличный дуплекс 3+1 в ТосмуреРайон: Анталья, Аланья, ТосмурРасстояние до моря: 200Дуплекс п…
Квартира 3 комнаты
Аланья, Турция
3 Количество комнат
110 м²
3/3 Этаж
€ 165,582
Квартира с мебелью 2+1 в TOSMURDAРайон: Анталья, Аланья, ТосмурНа территории есть открытый и…
Квартира 3 комнаты
Аланья, Турция
3 Количество комнат
110 м²
2/2 Этаж
€ 196,363
Квартира с мебелью в KESTEL 2+1 в престижной резиденцииРайон: Анталья, Аланья, КестелРасстоя…
Квартира 1 спальня
Мраморноморский регион, Турция
1 Количество комнат
1 ванных комнат
73 м²
€ 201,495
Стамбульский Кукукчекмече Апартаменты Compound & nbsp; & nbsp; BI - 077- - - - - - - - - -- …
Квартира 2 комнаты
Каракокали, Турция
2 Количество комнат
55 м²
3/5 Этаж
€ 129,500
Новые апартаменты в открытом для получения ВНЖ районе Планировка и удобства комплекса К…
Квартира 3 спальни
Bahcelievler Mahallesi, Турция
141 м²
€ 255,000
В настоящее время мы живем так далеко от природы, что по выходным ходим в зеленые зоны, путе…
Квартира 4 спальни
Стамбул, Турция
1 Количество комнат
139 м²
€ 305,798
There are none so projects that offer both sea view, forest view and the city view as those …
Квартира 4 спальни
Bahcelievler Mahallesi, Турция
293 м²
€ 2,426,000
В истории были особые резиденции, которые важные люди построили для себя, чтобы расслабиться…
Дом 6 спален
Konyaalti, Турция
2 Количество комнат
5 ванных комнат
572 м²
Цена по запросу
Отдельная вилла на продажу в Ункали, имеет огромную площадь 3733 кв.м., с 572 кв.м. застроен…
Квартира 2 комнаты
Аланья, Турция
2 Количество комнат
1 ванных комнат
60 м²
3 Этаж
€ 125,000
Представляем вашему вниманию квартиру, расположенную на третьем этаже двенадцатиэтажного жил…
Квартира 3 спальни
Bahcelievler Mahallesi, Турция
125 м²
€ 290,835
В настоящее время мы живем так далеко от природы, что по выходным ходим в зеленые зоны, путе…
Параметры недвижимости в Мугла, Турция
с видом на горы
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты