Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Эгейский регион
  4. Бунгало

Бунгало с видом на море в Мугла, Турция

Бунгало В архив
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 2 комнаты в Аланья, Турция
Квартира 2 комнаты
Аланья, Турция
2 Количество комнат 50 м² 1/1 Этаж
€ 139,915
Элитный Жилой Комплекс В Районе Оба Продажа 1+1 КвартираРайон: Анталья, Аланья, ОбаРасстояни…
Квартира 4 комнаты в Каракокали, Турция
Квартира 4 комнаты
Каракокали, Турция
4 Количество комнат 120 м² 4/4 Этаж
€ 192,500
Апартаменты в открытом для получения ВНЖ районе Планировка и удобства комплекса Компани…
Квартира 3 комнаты в Erdemli, Турция
Квартира 3 комнаты
Erdemli, Турция
3 Количество комнат 2 ванных комнат 125 м² 13 Этаж
€ 153,773
Представляем вашему вниманию квартиру, расположенную на 13 этаже пятнадцатиэтажного жилого к…
Квартира 4 комнаты в Махмутлар центр, Турция
Квартира 4 комнаты
Махмутлар центр, Турция
4 Количество комнат 150 м² 2/9 Этаж
€ 216,000
Меблированные апартаменты от собственника Планировка квартиры и удобства в жилом комплексе К…
Квартира 2 комнаты в Авсаллар, Турция
Квартира 2 комнаты
Авсаллар, Турция
2 Количество комнат 47 м² 1/7 Этаж
€ 90,500
Квартира в Авсалларе на этапе строительства от компании Zera Homes планировки 1+1, площадью …
Вилла 4 спальни в Kusadasi, Турция
Вилла 4 спальни
Kusadasi, Турция
4 Количество комнат 3 ванных комнат 230 м² Количество этажей 2
€ 268,919
Вилла 800 метров с моря с видом на национальный парк230м2 с террасами4 + 1Система напольного…
Дуплекс в Авсаллар, Турция
Дуплекс
Авсаллар, Турция
€ 200,000
Компания Stay Property предлагает новые квартиры Авсалларе. В жилом комплексе представлены п…
Квартира 1 спальня в Yenbey, Турция
Квартира 1 спальня
Yenbey, Турция
1 Количество комнат 1 ванных комнат 62 м²
Цена по запросу
Potential Real estate apartments for sale in Antalya offering profitable units in a serene a…
Квартира 3 комнаты в Аланья, Турция
Квартира 3 комнаты
Аланья, Турция
3 Количество комнат 2 ванных комнат 110 м² 4 Этаж
€ 396,000
Представляем вашему вниманию квартиру, расположенную на четвертом этаже жилого комплекса. Кв…
Квартира 3 комнаты в Аланья, Турция
Квартира 3 комнаты
Аланья, Турция
3 Количество комнат 130 м² 1/1 Этаж
€ 196,556
Меблированные апартаменты 2+1Район: Анталья, Аланья, БюйюкхасбахчеПолностью меблированы, за …
Квартира в Bahcelievler Mahallesi, Турция
Квартира
Bahcelievler Mahallesi, Турция
350 м²
€ 2,292,000
Особняк Гранд Мансион расположен в самом сердце города с его 4 кварталами, площадью, жизнью,…
Вилла 8 комнат в Каракокали, Турция
Вилла 8 комнат
Каракокали, Турция
8 Количество комнат 399 м² 3/3 Этаж
€ 1,167,566
Семейная вилла 6+2 в экологически чистом районе Oba. Походит для ГРАЖДАНСТВА!Район: Анталья,…

Параметры недвижимости в Мугла, Турция

с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти