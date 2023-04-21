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Квартиры с бассейном в Мугла, Турция

Бодрум
11
Мармарис
7
Мугла
7
Квартира В архив
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3 объекта найдено
Квартира 3 спальни в Бодрум, Турция
Квартира 3 спальни
Бодрум, Турция
4 Количество комнат 325 м²
€ 1,650,000
Жилой комплекс класса люкс расположен в бухте Ялычифтлик на юге Бодрума в живописном заливе …
Квартира 3 спальни в Бодрум, Турция
Квартира 3 спальни
Бодрум, Турция
4 Количество комнат 185 м² Количество этажей 2
€ 950,000
Современный жилой комплекс состоит из 73 дуплексных апартаментов и расположенный в живописно…
Квартира 2 спальни в Бодрум, Турция
Квартира 2 спальни
Бодрум, Турция
€ 253,000
Комплекс расположен в 5 минутах езды от всей инфраструктуры, в 10 минутах от пляжей и в 12 …

Параметры недвижимости в Мугла, Турция

с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
недорогая
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