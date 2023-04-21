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Турция
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Квартиры
Квартиры с видом на море в Мугла, Турция
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12 объектов найдено
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Квартира 3 спальни
Бодрум, Турция
4 Количество комнат
325 м²
€ 1,650,000
Жилой комплекс класса люкс расположен в бухте Ялычифтлик на юге Бодрума в живописном заливе …
Квартира 3 спальни
Бодрум, Турция
4 Количество комнат
185 м²
Количество этажей 2
€ 950,000
Современный жилой комплекс состоит из 73 дуплексных апартаментов и расположенный в живописно…
Квартира 3 спальни
Бодрум, Турция
4 Количество комнат
3 ванных комнат
206 м²
1/2 Этаж
Цена по запросу
Комплекс Velux Yalıkavak расположен на первой береговой линии в живописной бухте и занимает …
Квартира 2 спальни
Бодрум, Турция
1 Количество комнат
2 ванных комнат
136 м²
Цена по запросу
Великолепный проект, потрясающие квартиры на продажу в Бодруме, владелец которого предлагает…
Квартира 2 спальни
Guendogan, Турция
1 Количество комнат
1 ванных комнат
87 м²
Цена по запросу
Квартира 1 спальня
Guendogan, Турция
1 Количество комнат
1 ванных комнат
74 м²
Цена по запросу
Квартира 3 спальни
Guendogan, Турция
1 Количество комнат
1 ванных комнат
192 м²
Цена по запросу
Гундоган - красивый район Бодрума, Мугла. Это в 25 километрах от центра Бодрума. У этого ест…
Квартира 2 спальни
Goeltuerkbuekue, Турция
1 Количество комнат
1 ванных комнат
145 м²
Цена по запросу
In the heart of Türkbükü, walking distance from the sea, exceptional landscape, unique locat…
Квартира 2 спальни
Tuerkbuekue, Турция
1 Количество комнат
1 ванных комнат
175 м²
Цена по запросу
Квартира 3 спальни
Ortakent, Турция
1 Количество комнат
1 ванных комнат
110 м²
Цена по запросу
Ortakent is a nice peninsula on the coast of Bodrum, Mugla. It has a weekly market, many nic…
Квартира 3 спальни с События
Бодрум, Турция
4 Количество комнат
1 ванных комнат
174 м²
€ 818,526
In cooperation with giant hotel group MARRIOTT®️ named as Le Méridien Bodrum…
Квартира 2 спальни
Бодрум, Турция
3 Количество комнат
1 ванных комнат
89 м²
€ 583,539
A true coastal town life awaits you at Nef Reserve Yalıkavak. Featuring 460 meters of bea…
Параметры недвижимости в Мугла, Турция
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