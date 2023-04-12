Купить недвижимость с видом на горы в Турции

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Квартира 1 спальня
Измит, Турция
2 Количество комнат
1 ванных комнат
85 м²
3/10 Этаж
€ 116,090
Наш проект состоит из 6 блоков и 430 квартир на площади 30.000 м2 в районе Чайыркёй в Коджаэ…
Квартира 1 спальня
Mezitli, Турция
2 Количество комнат
1 ванных комнат
58 м²
Количество этажей 14
€ 53,000
❗️ СУПЕР ПРЕДЛОЖЕНИЕ❗️ ВНИМАНИЕ РАССРОЧКА НА 15 МЕСЯЦЕВ Проект No: 3️⃣4️⃣ ПРЕДОПЛАТ…
Замок 9 спален
Kadriye, Турция
10 Количество комнат
9 ванных комнат
1 088 м²
Количество этажей 2
€ 1,250,000
Дворец Аладдин, в десяти минутах ходьбы от земля легенд ( подходит для получения гражданств…
Квартира 3 комнаты
Махмутлар центр, Турция
3 Количество комнат
110 м²
7/11 Этаж
€ 280,500
Апартаменты на первой береговой линии Планировка квартиры и удобства в жилом комплексе Компа…
Квартира 3 комнаты
Ciplakli, Турция
3 Количество комнат
95 м²
3/4 Этаж
€ 195,000
Апартаменты в строящемся комплексеПланировка и удобства комплекса Компания "Zera Homes" пред…
Квартира 2 комнаты
Каракокали, Турция
2 Количество комнат
45 м²
3/5 Этаж
€ 145,500
Квартира от собственника в Кестеле Планировка квартиры и удобства в жилом комплексе Компания…
Квартира 4 комнаты
Авсаллар, Турция
4 Количество комнат
170 м²
6/7 Этаж
€ 167,500
Апартаменты от собственника Планировка квартиры и удобства в жилом комплексе Компания «…
Квартира 3 комнаты
Махмутлар центр, Турция
3 Количество комнат
110 м²
10/11 Этаж
€ 356,500
Апартаменты на первой береговой линии Планировка квартиры и удобства в жилом комплексе Компа…
Квартира 3 комнаты
Аланья, Турция
3 Количество комнат
120 м²
8/9 Этаж
€ 297,000
Апартаменты от собственника с возможностью получить ВНЖ Планировка квартиры и удобства в жил…
Квартира 1 комната
Алания, Турция
1 Количество комнат
1 ванных комнат
40 м²
1/5 Этаж
€ 145,000
Мебель: в гостиной — угловой диван и обеденный стол, угловые торшеры для освещения. В…
Квартира 1 спальня
Merdivenlikuyu, Турция
2 Количество комнат
1 ванных комнат
65 м²
16/24 Этаж
€ 120,920
Ультра-люксовая квартира на первой береговой линии в Мерсине, Аяш Квартира находится на 16 …
Квартира 1 спальня
Алания, Турция
2 Количество комнат
1 ванных комнат
55 м²
1/5 Этаж
€ 129,000
Представляем Вашему вниманию новый малоэтажный комплекс с собственной множественно…
Квартира 1 спальня
Алания, Турция
2 Количество комнат
1 ванных комнат
51 м²
1/4 Этаж
€ 150,000
Представляем Вашему вниманию новый комплекс премиум — класса в престижном районе Оба. …
Вилла 7 спален
Аланья, Турция
8 Количество комнат
5 ванных комнат
€ 1,550,000
Вилла 7+2 7 спальных комнат 2 гостиные вилла 700 м2 площадь 1180 м2&…
Квартира 1 спальня
Алания, Турция
1 ванных комнат
47 м²
1/6 Этаж
€ 130,000
Представляем Вашему вниманию новый уютный комплекс со собственной множественной ин…
Квартира 2 комнаты
Махмутлар центр, Турция
2 Количество комнат
75 м²
8/12 Этаж
€ 145,500
Апартаменты от собственника Планировка квартиры и удобства в жилом комплексе Вашему вниманию…
Квартира 4 комнаты
Yaylali, Турция
4 Количество комнат
230 м²
4/5 Этаж
€ 401,500
Квартира недалеко от моря в Кестеле Планировка квартиры и удобства в жилом комплексе К…
Квартира 2 комнаты
Аланья, Турция
2 Количество комнат
90 м²
8/9 Этаж
€ 148,500
Апартаменты с возможностью получить ВНЖ при покупке Планировка квартиры и удобства в жилом к…
Квартира 2 комнаты
Махмутлар центр, Турция
2 Количество комнат
75 м²
5/12 Этаж
€ 145,500
Апартаменты от собственника Планировка квартиры и удобства в жилом комплексе Вашему вниманию…
Вилла 4 спальни
Bitez, Турция
4 Количество комнат
3 ванных комнат
300 м²
Количество этажей 1
Цена по запросу
Квартира 3 спальни
Мерсин, Турция
4 Количество комнат
2 ванных комнат
168 м²
1/5 Этаж
€ 453,448
Элитный комплекс в центре города для вашего турецкого гражданства. Проект задуман с максима…
Квартира 2 спальни
Мерсин, Турция
3 Количество комнат
2 ванных комнат
110 м²
14/14 Этаж
€ 146,111
Уютные и стильные апартаменты расположены на последнем этаже 14-этожного дома. Из гостиной и…
Квартира 1 спальня
Мерсин, Турция
2 Количество комнат
1 ванных комнат
50 м²
1/12 Этаж
€ 65,000
Представляем вам апартаменты на второй береговой линии в строящемся 12-этажном комплексе в р…
Квартира 1 спальня
Yalinayak, Турция
2 Количество комнат
1 ванных комнат
74 м²
1/14 Этаж
€ 73,000
1+1 – 74М2 2+1 – 99М2 1. Индивидуальная система газового отопления. 2. …
Вилла 4 спальни
Аланья, Турция
5 Количество комнат
2 ванных комнат
€ 500,000
4-х комнатная комната 1 гостиная 300 кв.м. ВИЛЛА ЗОНА ЗОНЫ 320 кв. 2 ВАННАЯ КОМНАТА – …
Квартира 1 спальня
Авсаллар, Турция
2 Количество комнат
1 ванных комнат
€ 146,000
Инфраструктура комплекса: • Открытый бассейн • Открытый детский бассейн • О…
Квартира 4 комнаты
Каргыджак, Турция
4 Количество комнат
165 м²
2/4 Этаж
€ 226,500
Апартаменты от собственника Планировка квартиры и удобства в жилом комплексе Вашему вниманию…
Квартира 3 комнаты
Каракокали, Турция
3 Количество комнат
110 м²
8/9 Этаж
€ 205,000
Апартаменты от собственника с возможностью получить ВНЖ Планировка квартиры и удобства в жил…
Квартира 3 комнаты
Ciplakli, Турция
3 Количество комнат
135 м²
8/8 Этаж
€ 237,500
Апартаменты от собственника с возможностью получить ВНЖ Планировка квартиры и удобства в жил…
Квартира 3 комнаты
Каракокали, Турция
3 Количество комнат
110 м²
3/5 Этаж
€ 178,000
Квартира от собственника с возможностью получить ВНЖ Планировка квартиры и удобства в жилом …
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