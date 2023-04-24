Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Средиземноморский регион
  4. Mezitli

Жильё с видом на море в Mezitli, Турция

Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 3 комнаты в Аланья, Турция
Квартира 3 комнаты
Аланья, Турция
3 Количество комнат 110 м² 2/2 Этаж
€ 135,720
Квартира 2+1 с качественным ремонтом и мебелью в SUGÖZÜРайон: Анталья, Аланья, СугёзюДом пос…
Квартира 2 спальни в Аланья, Турция
Квартира 2 спальни
Аланья, Турция
3 Количество комнат 2 ванных комнат 120 м² Количество этажей 6
€ 87,914
Продается большая, уютная квартира 2+1 (120 кв.м.) на 6 этаже в районе Алании - Тосмур. Ква…
Квартира 3 комнаты в Аланья, Турция
Квартира 3 комнаты
Аланья, Турция
3 Количество комнат 109 м² 3/3 Этаж
€ 188,844
Современная квартира 2+1 в жилом комплексе в EsenyurtРайон: Стамбул, ЕсенйуртВ новом, разви…
Квартира 2 комнаты в Аланья, Турция
Квартира 2 комнаты
Аланья, Турция
2 Количество комнат 68 м² 2/3 Этаж
€ 173,500
Апартаменты с возможностью получить ВНЖ  Планировка квартиры и удобства в жилом комплек…
Квартира 3 комнаты в Аланья, Турция
Квартира 3 комнаты
Аланья, Турция
3 Количество комнат 70 м² 3/3 Этаж
€ 223,370
Квартира 2+1 в новом современном комплексе в СтамублеРайон: Стамбул, Ейюп, АлибейкёйСовремен…
Квартира 1 спальня в Авсаллар, Турция
Квартира 1 спальня
Авсаллар, Турция
1 Количество комнат 1 ванных комнат 49 м² 1/9 Этаж
€ 116,234
ID AL 2024 AQBL Район: Аланья, Авсаллар ОБЪЕКТ ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ Цена: от 129 000 EUR …
Вилла 4 комнаты в Аланья, Турция
Вилла 4 комнаты
Аланья, Турция
4 Количество комнат 250 м² 3/3 Этаж
€ 286,000
Вилла с видом на море Планировка виллы и удобства Вашему вниманию предлагается красивая вилл…
Квартира 5 комнат в Yaylali, Турция
Квартира 5 комнат
Yaylali, Турция
5 Количество комнат 170 м² 5/5 Этаж
€ 412,500
Новые апартаменты в Кестеле. Этап строительства. Недалеко от моря Планировка квартир и удобс…
Квартира 3 комнаты в Аланья, Турция
Квартира 3 комнаты
Аланья, Турция
3 Количество комнат 120 м² 1/1 Этаж
€ 152,124
Стильная резиденция 2+1 бизнес-класса в МахмутларРайон: Анталья, Аланья, МахмутларРасстояние…
Квартира 2 спальни в Bahcelievler Mahallesi, Турция
Квартира 2 спальни
Bahcelievler Mahallesi, Турция
126 м²
€ 240,000
В настоящее время мы живем так далеко от природы, что по выходным ходим в зеленые зоны, путе…
Квартира в Каракокали, Турция
Квартира
Каракокали, Турция
€ 260,000
Выставлена на продажу квартира в районе Оба - Алания.Планировка квартиры 2+1, общая площадь …
Квартира 1 спальня в Махмутлар центр, Турция
Квартира 1 спальня
Махмутлар центр, Турция
1 Количество комнат 1 ванных комнат 70 м²
Цена по запросу
Добро пожаловать домой с великолепным планом планировки, вам понравятся просторные интерьеры…

Параметры недвижимости в Mezitli, Турция

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти