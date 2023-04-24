ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Новостройки
Квартиры в новостройках в Турции
Новые дома в Турции
Все новостройки в Турции
1378
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Турции
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира в Турции
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Дом в Турции
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Земельные участки в Турции
Элитная недвижимость в Турции
Найти агента в Турции
Агентства недвижимости в Турции
Агенты в Турции
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Турции
Отель
Офис
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Турции
Найти агента в Турции
Агентства недвижимости в Турции
Агенты в Турции
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Турции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Кондо
Пентхаус
Дом
Замок
Бунгало
Особняк
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Комната
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Турция
Средиземноморский регион
Mezitli
Жильё с видом на горы в Mezitli, Турция
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Квартира 3 комнаты
Махмутлар центр, Турция
3 Количество комнат
115 м²
3/6 Этаж
€ 191,500
Квартира с видом нам море от собственника. Вариант для жизни или сдачи в аренду Планировка к…
Квартира 2 спальни
Алания, Турция
1 Количество комнат
1 ванных комнат
86 м²
Цена по запросу
Duplex apartment for sale in Alanya in a promising neighborhood - an actual offer for famili…
Вилла 5 спален
Аланья, Турция
6 Количество комнат
500 м²
€ 1,221,021
Вилла, Анталия, Каш, район Калкан 5+1, 500 кВ. М С мелелью и техникой люкс класса Открытый п…
Квартира 3 спальни
Kepez, Турция
1 Количество комнат
2 ванных комнат
160 м²
Цена по запросу
Move into the top-floors apartment for sale in Antalya, coveted in a serene neighborhood ove…
Квартира 2 комнаты
Махмутлар центр, Турция
2 Количество комнат
65 м²
8/8 Этаж
€ 146,879
Уютная квартира в новой резиденции в Mahmutlar 1+1Район: Анталья, Аланья, МахмутларРасстояни…
Квартира 3 комнаты
Аланья, Турция
3 Количество комнат
115 м²
5/5 Этаж
€ 247,500
Новые апартаменты в районе пляжа Клеопатра. ВНЖ при покупке Планировка квартиры и удобства в…
Вилла 5 спален
Бююкчекмедже, Турция
6 Количество комнат
3 ванных комнат
€ 929,411
Роскошные виллы с панорамными видами на море в Стамбуле Виллы отличаются изысканным дизай…
Дуплекс 4 комнаты
Аланья, Турция
4 Количество комнат
120 м²
4/4 Этаж
€ 157,752
Пентхаус 3+1 в малоквартирном комплексе в перспективном районе GAZİPAŞAРайон: Анталья, Алань…
Дуплекс
Авсаллар, Турция
€ 198,000
Компания Stay Property предлагает новые квартиры различных типов в Авсалларе. В жилом компле…
Квартира 3 комнаты
Аланья, Турция
3 Количество комнат
110 м²
3/3 Этаж
€ 209,827
Роскошная квартира 2+1 с потрясающим видомРайон: Анталья, Аланья, Гюллер ПынарыРасстояние до…
Вилла 9 комнат
Мраморноморский регион, Турция
9 Количество комнат
470 м²
1/3 Этаж
€ 1,218,617
Новая роскошная вилла 7+2 в центре динамичного BeylikdüzüРайон: Стамбул, Бейликдюзю, Дереагз…
Дуплекс 5 комнат
Аланья, Турция
5 Количество комнат
200 м²
3/3 Этаж
€ 194,090
Двухэтажная квартира 4+1 с видом на море и горыРайон: Анталья, Аланья, ОбаПрестижная квартир…
Параметры недвижимости в Mezitli, Турция
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты