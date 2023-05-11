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Виллы с бассейном в Мерсин, Турция

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5 объектов найдено
Вилла 5 комнат в Erdemli, Турция
Вилла 5 комнат
Erdemli, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Этаж 3
€ 391,000
К продаже представлена вилла 4+1 в популярном районе Мерсина, Эрдемли (Каргыпынары). Вилла т…
Вилла 5 комнат в Erdemli, Турция
Вилла 5 комнат
Erdemli, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 230 м²
Этаж 2
€ 555,000
К продаже представлена вилла 4+1 в популярном районе Мерсина, Эрдемли (Каргыпынары). Вилла д…
Вилла 5 комнат в Erdemli, Турция
Вилла 5 комнат
Erdemli, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 230 м²
Этаж 1
€ 660,000
К продаже представлена вилла 4+1 в популярном районе Мерсина, Эрдемли (Каргыпынары). Вилла д…
Вилла 3 комнаты в Erdemli, Турция
Вилла 3 комнаты
Erdemli, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 135 м²
Этаж 2
€ 193,500
Выбираете отдельностоящий дом у моря? Тогда обратите внимание на данное предложение. Предста…
Вилла 7 комнат в Kocavilayet, Турция
Вилла 7 комнат
Kocavilayet, Турция
Комнаты 7
Площадь 536 м²
Этаж 2/2
€ 1,300,000
Подходит для получения гражданства. Элитная недвижимость Планировка виллы и удобства К прода…

Параметры недвижимости в Мерсин, Турция

с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
недорогая
элитная
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