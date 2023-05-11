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Виллы с видом на море в Мерсин, Турция

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1 объект найдено
Вилла 7 комнат в Kocavilayet, Турция
Вилла 7 комнат
Kocavilayet, Турция
Комнаты 7
Площадь 536 м²
Этаж 2/2
€ 1,300,000
Подходит для получения гражданства. Элитная недвижимость Планировка виллы и удобства К прода…

Параметры недвижимости в Мерсин, Турция

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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