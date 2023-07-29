Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Турция
  4. Средиземноморский регион
  5. Студии

Квартиры-студии с бассейном в Мерсин, Турция

Студия В архив
Очистить
1 объект найдено
Студия 1 комната в Erdemli, Турция
Студия 1 комната
Erdemli, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Этаж 1
Начинается строительство комплекса в районе Тедже. Комплекс будет состоять из одного 11-ми э…
€ 37,000

Параметры недвижимости в Мерсин, Турция

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти