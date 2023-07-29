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Квартиры-студии с видом на горы в Мерсин, Турция

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6 объектов найдено
Студия 1 спальня в Мерсин, Турция
Студия 1 спальня
Мерсин, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 5/11
ДАТА НАЧАЛА: 25.08.2023 года ДАТА ОКОНЧАНИЯ: 31.12.2024 года Студии 43 М2 Общая площад…
€ 43,000
Студия 1 комната в Мерсин, Турция
Студия 1 комната
Мерсин, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 1/8
Возможна рассрочка на 20 месяцев Такого проекта еще не было!  Срок сдачи: июнь 20…
€ 30,875
Студия 1 комната в Мерсин, Турция
Студия 1 комната
Мерсин, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 2/8
Новый инвестиционный комплекс в Томюке Рады Вам представить новый инвестиционный ком…
€ 39,000
Студия 1 спальня в Mut, Турция
Студия 1 спальня
Mut, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Этаж 1/11
Это полноценная квартира площадью 43 м находящаяся на берегу средиземного моря!!!!! Новый…
€ 18,500
Студия 1 комната в Мерсин, Турция
Студия 1 комната
Мерсин, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Этаж 1/11
Новый элитный комплекс с собственной полной инфраструктурой. Расположенный в популярном…
€ 33,250
Студия 1 ванная в Mut, Турция
Студия 1 ванная
Mut, Турция
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 3/8
Возможна расрочка платежа на 20 месяцев Новый инвестиционный комплекс в Томюке Предста…
€ 35,000

Параметры недвижимости в Мерсин, Турция

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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