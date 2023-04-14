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Турция
Средиземноморский регион
Купить недвижимость с видом на море в Мерсин, Турция
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133 объекта найдено
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Квартира 1 спальня
Mezitli, Турция
2 Количество комнат
1 ванных комнат
58 м²
Количество этажей 14
€ 53,000
❗️ СУПЕР ПРЕДЛОЖЕНИЕ❗️ ВНИМАНИЕ РАССРОЧКА НА 15 МЕСЯЦЕВ Проект No: 3️⃣4️⃣ ПРЕДОПЛАТ…
Квартира 2 спальни
Akdeniz, Турция
3 Количество комнат
2 ванных комнат
100 м²
2/11 Этаж
€ 95,000
Квартиры 2+1 с видом на море и лимонные сады в Чешмели, Мерсин 2 жилых блока на территории.…
Квартира 1 спальня
Мерсин, Турция
2 Количество комнат
1 ванных комнат
55 м²
1/14 Этаж
€ 73,000
Общие характеристики: Центральная система отопления - теплый пол Использ…
Квартира 1 спальня
Merdivenlikuyu, Турция
2 Количество комнат
1 ванных комнат
65 м²
16/24 Этаж
€ 119,436
Ультра-люксовая квартира на первой береговой линии в Мерсине, Аяш Квартира находится на 16 …
Квартира 1 спальня
Yalinayak, Турция
2 Количество комнат
1 ванных комнат
74 м²
1/14 Этаж
€ 73,000
1+1 – 74М2 2+1 – 99М2 1. Индивидуальная система газового отопления. 2. …
Квартира 2 комнаты
Yalinayak, Турция
2 Количество комнат
44 м²
10/10 Этаж
€ 50,000
СТАРТ ПРОДАЖ! ЦЕНЫ «0» УРОВНЯ! УСПЕЙТЕ СТАТЬ ПЕРВЫМИ! ВСЕГО ГО…
Квартира 1 спальня
Mezitli, Турция
2 Количество комнат
1 ванных комнат
58 м²
5/15 Этаж
€ 63,000
Новостройка в Мерсине, Мезитли Комплекс премиум класса Два блока на 15 этажей Квартиры…
Квартира 2 спальни
Mezitli, Турция
3 Количество комнат
1 ванных комнат
90 м²
14/14 Этаж
€ 76,000
❗️ СУПЕР ПРЕДЛОЖЕНИЕ❗️ ВНИМАНИЕ РАССРОЧКА НА 15 МЕСЯЦЕВ Проект No: 3️⃣4️⃣ ПРЕДОПЛАТ…
Квартира 1 спальня
Mezitli, Турция
2 Количество комнат
1 ванных комнат
60 м²
14/14 Этаж
€ 69,000
❗️ СУПЕР ПРЕДЛОЖЕНИЕ❗️ ВНИМАНИЕ РАССРОЧКА НА 11 МЕСЯЦЕВ Проект No: 3️⃣6️⃣ ПРЕДОПЛАТ…
Квартира 2 спальни
Mezitli, Турция
3 Количество комнат
2 ванных комнат
96 м²
Количество этажей 14
€ 102,000
❗️ СУПЕР ПРЕДЛОЖЕНИЕ❗️ ВНИМАНИЕ РАССРОЧКА НА 12 МЕСЯЦЕВ Проект No: 3️⃣7️⃣ ПРЕДОПЛАТ…
Квартира 1 спальня
Mezitli, Турция
2 Количество комнат
1 ванных комнат
53 м²
1/14 Этаж
€ 64,000
❗️ СУПЕР ПРЕДЛОЖЕНИЕ❗️ ВНИМАНИЕ РАССРОЧКА НА 12 МЕСЯЦЕВ Проект No: 3️⃣7️⃣ ПРЕДОПЛАТ…
Квартира 1 спальня
Мерсин, Турция
2 Количество комнат
1 ванных комнат
60 м²
€ 57,000
Инвестиционный проект No: 3️⃣8️⃣ 🏢Новый комплекс класса комфорт в районе Томюк, в 600 мет…
Квартира 3 спальни
Мерсин, Турция
3 Количество комнат
2 ванных комнат
105 м²
12/12 Этаж
€ 120,000
Инвестиционный проект No: 3️⃣9️⃣ 🏢Новый комплекс класса люкс в районе Каргыпынары, в 300 …
Квартира 2 комнаты
Erdemli, Турция
2 Количество комнат
60 м²
15/15 Этаж
€ 79,000
Просторные новые квартиры в элитном комплексе, планировкой 1+1 и 2+1 в строящемся комплексе …
Квартира 1 спальня
Мерсин, Турция
2 Количество комнат
1 ванных комнат
70 м²
12/12 Этаж
€ 75,000
Инвестиционный проект No: 3️⃣9️⃣ Новый комплекс класса люкс в районе Каргыпынары, в 300 м…
Квартира 1 спальня
Мерсин, Турция
2 Количество комнат
1 ванных комнат
65 м²
1/10 Этаж
€ 46,146
СВОЯ КВАРТИРА НА ПОБЕРЕЖЬЕ ТУРЦИИ! ВЫГОДНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ! За 5 лет недвижимость выросла…
Квартира 1 спальня
Мерсин, Турция
2 Количество комнат
1 ванных комнат
60 м²
1/5 Этаж
€ 74,000
Продается шикарная квартира 1+1 на расстоянии 50 метров от бирюзовых волн Средиземного моря …
Квартира 2 комнаты
Canakci, Турция
2 Количество комнат
48 м²
12/12 Этаж
€ 65,000
"Zera Homes" предлагает новые квартиры в строящемся 12-этажном комплексе в районе Аяш, …
Квартира 2 комнаты
Мерсин, Турция
2 Количество комнат
41 м²
8/8 Этаж
€ 68,000
"Zera Homes" предлагает новые квартиры в строящемся 8-этажном комплексе в районе Арпачб…
Квартира 2 комнаты
Erdemli, Турция
2 Количество комнат
48 м²
14/14 Этаж
€ 215,000
Новые квартиры и виллы в строящемся комплексе в районе Арпачбашиш, Эрдемли …
Квартира 3 комнаты
Mezitli, Турция
3 Количество комнат
113 м²
10/10 Этаж
€ 196,000
"Zera Homes" предлагает новые квартиры в строящемся 10-этажном комплексе в популя…
Квартира 2 комнаты
Мерсин, Турция
2 Количество комнат
60 м²
15/15 Этаж
€ 75,000
"Zera Homes" предлагает новые квартиры в строящемся 15-этажном комплексе в районе Тедже…
Квартира 1 спальня
Мерсин, Турция
2 Количество комнат
1 ванных комнат
60 м²
15/1 Этаж
€ 62,000
Представляем Вашему вниманию новый комплекс со собственной инфраструктурой, распол…
Квартира 1 спальня
Мерсин, Турция
2 Количество комнат
1 ванных комнат
60 м²
1/14 Этаж
€ 72,000
г. Мерсин район Мезетли Довултепе 1+1, жилая площадь 48 М2, общая площадь 60 М2 …
Квартира 1 спальня
Мерсин, Турция
2 Количество комнат
1 ванных комнат
53 м²
1/10 Этаж
€ 68,000
1+1 53 М2 – 68.000 евр. 2+1 96 М2 – 102.000 евр. Центральная система приро…
Квартира 1 спальня
Мерсин, Турция
2 Количество комнат
1 ванных комнат
63 м²
1/14 Этаж
€ 61,000
Представляем Вашему вниманию новый комплекс со собственной инфраструктурой, распол…
Квартира 1 спальня
Мерсин, Турция
2 Количество комнат
1 ванных комнат
75 м²
€ 64,000
Новая резиденция в Томюке Представляем Вашему вниманию новая резиденция со собс…
Квартира 1 спальня
Мерсин, Турция
2 Количество комнат
1 ванных комнат
65 м²
8/11 Этаж
€ 77,000
Мерсин район Тедже 1+1 , 65 м2 брутто. 55 m2 2+1 , 100 м2 Начало строительств…
Квартира 3 комнаты
Erdemli, Турция
3 Количество комнат
150 м²
1/1 Этаж
€ 385,000
Уютная Квартира с видом на море 2+1 в MERSİNРайон: Мерсин, Ердемли, АлатаРасстояние до моря:…
Квартира 3 комнаты
Erdemli, Турция
3 Количество комнат
160 м²
1/1 Этаж
€ 198,000
Прекрасные апартаменты с шикарным видом на море 2+1 в MERSİNРайон: Мерсин, Ердемли, АлатаРас…
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