Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Средиземноморский регион
  4. Multilevel-apartment

Многоуровневые квартиры с видом на горы в Мерсин, Турция

Многоуровневые квартиры В архив
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 2 спальни в Другие регионы Турции, Турция
Квартира 2 спальни
Другие регионы Турции, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 120 м²
€ 335,075
В Marea Aster вы можете жить как бесконечный отпуск. В этом проекте, который был построен с …
Квартира 2 комнаты в Аланья, Турция
Квартира 2 комнаты
Аланья, Турция
Комнаты 2
Площадь 56 м²
Этаж 7/9
€ 215,052
Новые апартаменты в открытом для получения ВНЖ районе  Планировка и удобства комплекса …
Квартира 1 спальня в Авсаллар, Турция
Квартира 1 спальня
Авсаллар, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Цена по запросу
Realtor Turkey invites you to invest in the apartments in Alanya. The apartments are located…
Квартира 2 комнаты в Аланья, Турция
Квартира 2 комнаты
Аланья, Турция
Комнаты 2
Площадь 55 м²
Этаж 5/5
€ 144,547
Квартира 1+1 в уютном и экологичном комплексе в АвсалларРайон: Анталья, Аланья, АвсалларEco …
Квартира 3 комнаты в Koyunlar, Турция
Квартира 3 комнаты
Koyunlar, Турция
Комнаты 3
€ 125,000
ИНТЕРЬЕРКондиционерКабельное телевидениеБалконАнкастре набор из 3ЖалюзиОткрытая кухняДжакузи…
Квартира 1 спальня в Авсаллар, Турция
Квартира 1 спальня
Авсаллар, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Цена по запросу
We invite you to look into the apartment for sale in Avsallar one of the most prestigious re…
Квартира 2 комнаты в Аланья, Турция
Квартира 2 комнаты
Аланья, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 10
€ 138,000
Представляем вашему вниманию квартиру, расположенную на  десятом этаже в комплексе с инфраст…
Квартира 2 комнаты в Gazipasa, Турция
Квартира 2 комнаты
Gazipasa, Турция
Комнаты 2
Площадь 60 м²
Этаж 1/4
€ 118,805
Апартаменты с видом на горы. Возможность получить ВНЖ при покупке Планировка квартир и удобс…
Квартира 2 комнаты в Аланья, Турция
Квартира 2 комнаты
Аланья, Турция
Комнаты 2
Площадь 58 м²
Этаж 8/8
€ 225,367
Начато строительство современного  комплекса в Алании в котором предложены к прода…
Дуплекс 3 комнаты в Каргыджак, Турция
Дуплекс 3 комнаты
Каргыджак, Турция
Комнаты 3
Площадь 132 м²
Этаж 5/5
€ 213,930
2+1 Дуплекс рядом с моремРайон: Анталья, Аланья, КаргыджакРасстояние до моря: 200Комплекс ра…
Квартира 2 комнаты в Каргыджак, Турция
Квартира 2 комнаты
Каргыджак, Турция
Комнаты 2
Площадь 55 м²
Этаж 1/4
€ 192,996
Квартира от собственника Планировка квартиры и удобства в жилом комплексе Компания «Ze…
Дом 4 спальни в Лара, Турция
Дом 4 спальни
Лара, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
Цена по запросу
Продается вилла в Ларе предлагает вам просторную и функциональную запретную зону.  На ж…

Параметры недвижимости в Мерсин, Турция

с видом на море
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти