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Дома с видом на море в Мерсин, Турция

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4 объекта найдено
Дуплекс 1 спальня в Mezitli, Турция
Дуплекс 1 спальня
Mezitli, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 13
Просторные Квартиры в Мерсине, Мезитли, с Двумя Балконами Мерсин – город в восточной части с…
€ 150,000
Дом 2 спальни в Мерсин, Турция
Дом 2 спальни
Мерсин, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Сдвоенный Дом с Просторной Террасой в Мерсине, Турция. Сдвоенный дом находится в районе Карг…
€ 139,000
Дуплекс 1 спальня в Merdivenlikuyu, Турция
Дуплекс 1 спальня
Merdivenlikuyu, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 101 м²
Количество этажей 12
Квартиры с Видом на Море в Мерсине, Аяш, с Террасами и Двумя Санузлами Мерсин – город, распо…
€ 90,000
Вилла 7 комнат в Kocavilayet, Турция
Вилла 7 комнат
Kocavilayet, Турция
Комнаты 7
Площадь 536 м²
Этаж 2/2
Подходит для получения гражданства. Элитная недвижимость Планировка виллы и удобства К прода…
€ 1,300,000

Параметры недвижимости в Мерсин, Турция

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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