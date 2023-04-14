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Купить квартиру с видом на горы в Мерсин, Турция

Мерсин
137
Mezitli
23
Erdemli
14
Toroslar
7
Yenisehir
3
Tarsus
2
Akdeniz
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133 объекта найдено
Квартира 1 спальняв Mezitli, Турция
VIP
Квартира 1 спальня
Mezitli, Турция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 58 м² Количество этажей 14
€ 53,000
❗️ СУПЕР ПРЕДЛОЖЕНИЕ❗️ ВНИМАНИЕ РАССРОЧКА НА 15 МЕСЯЦЕВ  Проект No: 3️⃣4️⃣ ПРЕДОПЛАТ…
Квартира 2 спальнив Akdeniz, Турция
Квартира 2 спальни
Akdeniz, Турция
3 Количество комнат 2 ванных комнат 100 м² 2/11 Этаж
€ 95,000
Квартиры 2+1 с видом на море и лимонные сады в Чешмели, Мерсин 2 жилых блока на территории.…
Квартира 1 спальняв Мерсин, Турция
Квартира 1 спальня
Мерсин, Турция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 55 м² 1/14 Этаж
€ 73,000
 Общие характеристики:  Центральная система отопления - теплый пол Использ…
Квартира 1 спальняв Merdivenlikuyu, Турция
Квартира 1 спальня
Merdivenlikuyu, Турция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 65 м² 16/24 Этаж
€ 119,436
Ультра-люксовая квартира на первой береговой линии в Мерсине, Аяш Квартира находится на 16 …
Квартира 1 спальняв Yalinayak, Турция
Квартира 1 спальня
Yalinayak, Турция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 74 м² 1/14 Этаж
€ 73,000
1+1 – 74М2 2+1 – 99М2 1. Индивидуальная система газового отопления. 2. …
Квартира 2 комнатыв Yalinayak, Турция
Квартира 2 комнаты
Yalinayak, Турция
2 Количество комнат 48 м² 12/12 Этаж
€ 59,000
Просторные новые квартиры в новом комплексе, планировкой 1+1 и 2+1 в строящемся комплексе в …
Квартира 2 комнатыв Erdemli, Турция
Квартира 2 комнаты
Erdemli, Турция
2 Количество комнат 45 м² 14/14 Этаж
€ 70,000
НОВЫЙ ПРОЕКТ! СТАРТ ПРОДАЖ!  ЦЕНЫ «0» УРОВНЯ!    Стартует новый п…
Квартира 2 комнатыв Yalinayak, Турция
Квартира 2 комнаты
Yalinayak, Турция
2 Количество комнат 44 м² 10/10 Этаж
€ 50,000
СТАРТ ПРОДАЖ!  ЦЕНЫ «0» УРОВНЯ!  УСПЕЙТЕ СТАТЬ ПЕРВЫМИ!  ВСЕГО ГО…
Квартира 1 спальняв Mezitli, Турция
Квартира 1 спальня
Mezitli, Турция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 58 м² 5/15 Этаж
€ 63,000
Новостройка в Мерсине, Мезитли Комплекс премиум класса Два блока на 15 этажей Квартиры…
Квартира 2 спальнив Mezitli, Турция
Квартира 2 спальни
Mezitli, Турция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 90 м² 14/14 Этаж
€ 76,000
❗️ СУПЕР ПРЕДЛОЖЕНИЕ❗️ ВНИМАНИЕ РАССРОЧКА НА 15 МЕСЯЦЕВ  Проект No: 3️⃣4️⃣ ПРЕДОПЛАТ…
Квартира 1 спальняв Mezitli, Турция
Квартира 1 спальня
Mezitli, Турция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 60 м² 14/14 Этаж
€ 69,000
❗️ СУПЕР ПРЕДЛОЖЕНИЕ❗️ ВНИМАНИЕ РАССРОЧКА НА 11 МЕСЯЦЕВ  Проект No: 3️⃣6️⃣ ПРЕДОПЛАТ…
Квартира 2 спальнив Mezitli, Турция
Квартира 2 спальни
Mezitli, Турция
3 Количество комнат 2 ванных комнат 96 м² Количество этажей 14
€ 102,000
❗️ СУПЕР ПРЕДЛОЖЕНИЕ❗️ ВНИМАНИЕ РАССРОЧКА НА 12 МЕСЯЦЕВ  Проект No: 3️⃣7️⃣ ПРЕДОПЛАТ…
Квартира 1 спальняв Mezitli, Турция
Квартира 1 спальня
Mezitli, Турция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 53 м² 1/14 Этаж
€ 64,000
❗️ СУПЕР ПРЕДЛОЖЕНИЕ❗️ ВНИМАНИЕ РАССРОЧКА НА 12 МЕСЯЦЕВ  Проект No: 3️⃣7️⃣ ПРЕДОПЛАТ…
Квартира 1 спальняв Мерсин, Турция
Квартира 1 спальня
Мерсин, Турция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 60 м²
€ 57,000
Инвестиционный проект No: 3️⃣8️⃣ 🏢Новый комплекс класса комфорт в районе Томюк, в 600 мет…
Квартира 3 спальнив Мерсин, Турция
Квартира 3 спальни
Мерсин, Турция
3 Количество комнат 2 ванных комнат 105 м² 12/12 Этаж
€ 120,000
Инвестиционный проект No: 3️⃣9️⃣ 🏢Новый комплекс класса люкс в районе Каргыпынары, в 300 …
Квартира 2 комнатыв Erdemli, Турция
Квартира 2 комнаты
Erdemli, Турция
2 Количество комнат 60 м² 15/15 Этаж
€ 79,000
Просторные новые квартиры в элитном комплексе, планировкой 1+1 и 2+1 в строящемся комплексе …
Квартира 1 спальняв Мерсин, Турция
Квартира 1 спальня
Мерсин, Турция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 70 м² 12/12 Этаж
€ 75,000
Инвестиционный проект No: 3️⃣9️⃣ Новый комплекс класса люкс в районе Каргыпынары, в 300 м…
Квартира 1 спальняв Мерсин, Турция
Квартира 1 спальня
Мерсин, Турция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 65 м² 1/10 Этаж
€ 46,146
СВОЯ КВАРТИРА НА ПОБЕРЕЖЬЕ ТУРЦИИ! ВЫГОДНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ! За 5 лет недвижимость выросла…
Квартира 2 комнатыв Canakci, Турция
Квартира 2 комнаты
Canakci, Турция
2 Количество комнат 48 м² 12/12 Этаж
€ 65,000
"Zera Homes" предлагает новые квартиры в строящемся 12-этажном комплексе в районе Аяш, …
Квартира 2 комнатыв Мерсин, Турция
Квартира 2 комнаты
Мерсин, Турция
2 Количество комнат 41 м² 8/8 Этаж
€ 68,000
"Zera Homes" предлагает новые квартиры в строящемся 8-этажном комплексе в районе Арпачб…
Квартира 2 комнатыв Erdemli, Турция
Квартира 2 комнаты
Erdemli, Турция
2 Количество комнат 48 м² 14/14 Этаж
€ 215,000
Новые квартиры  и виллы в строящемся  комплексе в районе Арпачбашиш, Эрдемли …
Квартира 2 комнатыв Мерсин, Турция
Квартира 2 комнаты
Мерсин, Турция
2 Количество комнат 60 м² 15/15 Этаж
€ 75,000
"Zera Homes" предлагает новые квартиры в строящемся 15-этажном комплексе в районе Тедже…
Квартира 4 комнатыв Mezitli, Турция
Квартира 4 комнаты
Mezitli, Турция
4 Количество комнат 140 м² 8/8 Этаж
€ 179,000
Квартиры 3+1 в элитном строящемся 8-этажном комплексе в районе Мезитли, Мерсин от Компании "…
Квартира 4 комнатыв Mezitli, Турция
Квартира 4 комнаты
Mezitli, Турция
4 Количество комнат 165 м² 7/7 Этаж
€ 193,000
Готовые квартиры 3+1 в  8-этажном комплексе в районе Мезитли, Мерсин от Компании "Zera …
Квартира 1 спальняв Мерсин, Турция
Квартира 1 спальня
Мерсин, Турция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 60 м² 15/1 Этаж
€ 62,000
Представляем Вашему вниманию новый комплекс со собственной инфраструктурой, распол…
Квартира 1 спальняв Мерсин, Турция
Квартира 1 спальня
Мерсин, Турция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 60 м² 1/14 Этаж
€ 72,000
 г. Мерсин район Мезетли Довултепе 1+1, жилая площадь 48 М2, общая площадь 60 М2 …
Квартира 1 спальняв Мерсин, Турция
Квартира 1 спальня
Мерсин, Турция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 53 м² 1/10 Этаж
€ 68,000
1+1 53 М2 – 68.000 евр. 2+1 96 М2 – 102.000 евр. Центральная система приро…
Квартира 1 спальняв Мерсин, Турция
Квартира 1 спальня
Мерсин, Турция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 63 м² 1/14 Этаж
€ 61,000
Представляем Вашему вниманию новый комплекс со собственной инфраструктурой, распол…
Квартира 1 спальняв Мерсин, Турция
Квартира 1 спальня
Мерсин, Турция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 75 м²
€ 64,000
Новая резиденция в Томюке Представляем Вашему вниманию новая резиденция со собс…
Квартира 1 спальняв Мерсин, Турция
Квартира 1 спальня
Мерсин, Турция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 65 м² 8/11 Этаж
€ 77,000
Мерсин район Тедже  1+1 , 65 м2 брутто. 55 m2 2+1 , 100 м2  Начало строительств…

Параметры недвижимости в Мерсин, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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