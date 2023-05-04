Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Эгейский регион
  4. Mentese
  5. Виллы

Виллы в Mentese, Турция

Мармарис
3
Мугла
3
Вилла В архив
Очистить
3 объекта найдено
Вилла 4 спальни в Мармарис, Турция
Вилла 4 спальни
Мармарис, Турция
Количество спален 4
Площадь 260 м²
€ 600,000
Вилла 5 спален в Мармарис, Турция
Вилла 5 спален
Мармарис, Турция
Количество спален 5
Площадь 420 м²
€ 320,000
Вилла 2 спальни в Мармарис, Турция
Вилла 2 спальни
Мармарис, Турция
Количество спален 2
Площадь 150 м²
€ 460,000

Параметры недвижимости в Mentese, Турция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти