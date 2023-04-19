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Купить дом с видом на море в Mentese, Турция

Мугла
4
Мармарис
3
1 объект найдено
Дом 2 спальнив Goekova, Турция
Дом 2 спальни
Goekova, Турция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 100 м² Количество этажей 2
€ 478,000
Элитная вилла на берегу моря с мебелью. С бассейном, детская площадка; терассы между виллами…

Параметры недвижимости в Mentese, Турция

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
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