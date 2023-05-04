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Квартиры в Mentese, Турция

Мармарис
7
Мугла
7
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7 объектов найдено
Квартира 3 спальни в Мармарис, Турция
Квартира 3 спальни
Мармарис, Турция
Количество спален 3
Площадь 125 м²
€ 350,000
Квартира 3 спальни в Мармарис, Турция
Квартира 3 спальни
Мармарис, Турция
Количество спален 3
Площадь 200 м²
€ 422,000
Квартира 3 спальни в Мармарис, Турция
Квартира 3 спальни
Мармарис, Турция
Количество спален 3
Площадь 120 м²
€ 430,000
Квартира 3 спальни в Мармарис, Турция
Квартира 3 спальни
Мармарис, Турция
Количество спален 3
Площадь 147 м²
€ 235,000
Квартира 3 спальни в Мармарис, Турция
Квартира 3 спальни
Мармарис, Турция
Количество спален 3
Площадь 133 м²
€ 220,000
Квартира в Мармарис, Турция
Квартира
Мармарис, Турция
Площадь 135 м²
€ 216,000
Квартира 3 спальни в Мармарис, Турция
Квартира 3 спальни
Мармарис, Турция
Количество спален 3
Площадь 92 м²
€ 200,000

Параметры недвижимости в Mentese, Турция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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