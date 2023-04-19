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Купить недвижимость в Mentese, Турция

Мугла
11
Мармарис
10
11 объектов найдено
Квартира 3 спальнив Мармарис, Турция
Квартира 3 спальни
Мармарис, Турция
125 м²
€ 350,000
Предлагаем вашему вниманию просторную квартиру в Мармарисе (Турция) на берегу моря недорого.…
Вилла 4 спальнив Мармарис, Турция
Вилла 4 спальни
Мармарис, Турция
260 м²
€ 600,000
Эксклюзивные виллы в центре Мармариса. 4 спальни, сауна, хамам, бассейн. Локация: центр Марм…
Квартира 3 спальнив Мармарис, Турция
Квартира 3 спальни
Мармарис, Турция
200 м²
€ 422,000
Квартира-дуплекс в центре Мармариса и в пешей доступности до пристани для яхт и рынка. Дом 2…
Квартира 3 спальнив Мармарис, Турция
Квартира 3 спальни
Мармарис, Турция
120 м²
€ 430,000
Жилой комплекс расположен в Армуталане, возле Государственной больницы, недалеко от торговог…
Вилла 5 спаленв Мармарис, Турция
Вилла 5 спален
Мармарис, Турция
420 м²
€ 320,000
В районе Армуталан Мармариса продается вилла с отдельным входом и бассейном, с отличным расп…
Вилла 2 спальнив Мармарис, Турция
Вилла 2 спальни
Мармарис, Турция
150 м²
€ 460,000
Жилой комплекс в экологически чистой зоне с красивыми панорамными видами! Комплекс граничит …
Квартира 3 спальнив Мармарис, Турция
Квартира 3 спальни
Мармарис, Турция
147 м²
€ 235,000
Новый комплекс апартаментов в исторической части города! Восхитительное окружение и непосред…
Квартира 3 спальнив Мармарис, Турция
Квартира 3 спальни
Мармарис, Турция
133 м²
€ 220,000
Апартаменты в комплексе класса «люкс», расположенном в центральной части туристического горо…
Квартирав Мармарис, Турция
Квартира
Мармарис, Турция
135 м²
€ 216,000
Жилой комплекс модерн-дизайна в центре города Мармарис! На территории комплекса имеется бас…
Квартира 3 спальнив Мармарис, Турция
Квартира 3 спальни
Мармарис, Турция
92 м²
€ 200,000
Апартаменты находятся в престижном районе Мармариса и предлагают отличную возможность для от…
Дом 2 спальнив Goekova, Турция
Дом 2 спальни
Goekova, Турция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 100 м² Количество этажей 2
€ 478,000
Элитная вилла на берегу моря с мебелью. С бассейном, детская площадка; терассы между виллами…

Параметры недвижимости в Mentese, Турция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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