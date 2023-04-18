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Купить квартиру в Menderes, Турция

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5 объектов найдено
Квартира 1 спальня с Покупка недвижимости, с Инвестиции, с Вид на жительство и гражданствов Menderes, Турция
Квартира 1 спальня с Покупка недвижимости, с Инвестиции, с Вид на жительство и гражданство
Menderes, Турция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 68 м²
€ 43,937
Миа Кору Торбалы - это позитивное место, где вы можете жить в гармонии во всех аспектах. Его…
Квартирав Yenikoey, Турция
Квартира
Yenikoey, Турция
€ 56,752
HOUSES FOR SALE IN IZMIR TURKEY In SKY-551, a new life away from the stress of the city a…
Квартирав Yenikoey, Турция
Квартира
Yenikoey, Турция
€ 77,806
PROPERTY FOR SALE IN IZMIR SKY-547, which will be constructed by Ontan Group in Izmir Bay…
Квартирав Yenikoey, Турция
Квартира
Yenikoey, Турция
€ 173,919
КУПИТЬ КВАРТИРУ В ТУРЦИИ ИЗМИР SKY - 549 был разработан как проект класса - с 91 квартирой…
Квартирав Yenikoey, Турция
Квартира
Yenikoey, Турция
€ 44,853
ПОДГОТОВКА К ИНВЕСТИЦИЯМ В ИЗМИР SKY-550 состоит из 125 квартир и 17 коммерческих единиц в…
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