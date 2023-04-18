Купить недвижимость в Menderes, Турция

Квартира 1 спальня с Покупка недвижимости, с Инвестиции, с Вид на жительство и гражданство Menderes, Турция 2 Количество комнат 1 ванных комнат 68 м²

€ 43,937

Миа Кору Торбалы - это позитивное место, где вы можете жить в гармонии во всех аспектах. Его…