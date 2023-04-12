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Купить вилла возле озера в Средиземноморский регион, Турция

Анталья
975
Sekerhane Mahallesi
681
Аланья
681
Мерсин
8
Gazipasa
3
Демре
2
Кемер
2
Doesemealti
1
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1 объект найдено
Вилла 5 комнатв Degirmendere, Турция
Вилла 5 комнат
Degirmendere, Турция
5 Количество комнат 3 ванных комнат 810 м² Количество этажей 2
€ 364,000

Параметры недвижимости в Средиземноморский регион, Турция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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