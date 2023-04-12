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Купить таунхаус с видом на море в Средиземноморский регион, Турция

Анталья
4
Sekerhane Mahallesi
1
Аланья
1
Таунхаус В архив
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2 объекта найдено
Таунхаус 2 спальнив Конаклы, Турция
Таунхаус 2 спальни
Конаклы, Турция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 91 м² Количество этажей 2
€ 290,000
Наш новый проект находится в Алании- Конаклы, 300 метрах от моря. Площадь участка 5000 м2. К…
Таунхаус 2 спальнив Конаклы, Турция
Таунхаус 2 спальни
Конаклы, Турция
3 Количество комнат 2 ванных комнат
Цена по запросу
Мы с гордостью представляем вам замечательный проект в регионе Конаклы. Это всего в 300 метр…

Параметры недвижимости в Средиземноморский регион, Турция

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитное
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