Купить таунхаус возле озера в Средиземноморский регион, Турция

Квартира 2 спальни Алания, Турция 3 Количество комнат 1 ванных комнат 90 м² 4/6 Этаж

€ 142,129

На продажу выставлена квартира в Алании всего в 350 метрах от знаменитого пляжа Клеопатра. П…