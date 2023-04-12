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Купить недвижимость с бассейном в Средиземноморский регион, Турция

Анталья
11499
Sekerhane Mahallesi
6351
Аланья
6330
Мерсин
575
Gazipasa
119
Kepez
51
Муратпаша
34
Doesemealti
29
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8 095 объектов найдено
Квартира 2 комнатыв Erdemli, Турция
Квартира 2 комнаты
Erdemli, Турция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 64 м² 13 Этаж
€ 75,000
К продаже представлена квартира 1+1, имеет общую площадь 64 м2 и находится в комплексе район…
Дуплекс 4 комнатыв Аланья, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Аланья, Турция
4 Количество комнат 2 ванных комнат 200 м² 1 Этаж
€ 495,000
Представляем вашему вниманию дуплекс, расположенный на первом и втором этажах жилого комплек…
Вилла 4 комнатыв Аланья, Турция
Вилла 4 комнаты
Аланья, Турция
4 Количество комнат 2 ванных комнат 130 м² 2 Этаж
€ 239,000
Представляем вашему вниманию двухэтажную виллу, расположенную в элитном и спокойном районе Т…
Квартира 2 комнатыв Аланья, Турция
Квартира 2 комнаты
Аланья, Турция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 49 м² 1 Этаж
€ 115,500
Представляем вашему вниманию квартиру, расположенную на первом этаже жилого комплекса. Кварт…
Квартира 3 комнатыв Махмутлар центр, Турция
Квартира 3 комнаты
Махмутлар центр, Турция
3 Количество комнат 110 м² 7/11 Этаж
€ 280,500
Апартаменты на первой береговой линии Планировка квартиры и удобства в жилом комплексе Компа…
Квартира 3 комнатыв Ciplakli, Турция
Квартира 3 комнаты
Ciplakli, Турция
3 Количество комнат 95 м² 3/4 Этаж
€ 195,000
Апартаменты в строящемся комплексеПланировка и удобства комплекса Компания "Zera Homes" пред…
Квартира 4 комнатыв Каракокали, Турция
Квартира 4 комнаты
Каракокали, Турция
4 Количество комнат 170 м² 3/4 Этаж
€ 232,000
Апартаменты в открытом для получения ВНЖ районе Планировка и удобства комплекса Компани…
Квартира 2 комнатыв Каракокали, Турция
Квартира 2 комнаты
Каракокали, Турция
2 Количество комнат 45 м² 3/5 Этаж
€ 145,500
Квартира от собственника в Кестеле Планировка квартиры и удобства в жилом комплексе Компания…
Квартира 4 комнатыв Авсаллар, Турция
Квартира 4 комнаты
Авсаллар, Турция
4 Количество комнат 160 м² 6/7 Этаж
€ 167,500
Апартаменты от собственника Планировка квартиры и удобства в жилом комплексе Компания «…
Квартира 2 комнатыв Каракокали, Турция
Квартира 2 комнаты
Каракокали, Турция
2 Количество комнат 45 м² 1/3 Этаж
€ 102,500
Новые апартаменты Планировка квартиры и удобства в жилом комплексе Компания «Zera Home…
Квартира 2 комнатыв Каргыджак, Турция
Квартира 2 комнаты
Каргыджак, Турция
2 Количество комнат 45 м² 1/4 Этаж
€ 124,000
Апартаменты в комплексе с инфраструктурой Планировка квартиры и удобства в жилом комплексе К…
Квартира 3 комнатыв Махмутлар центр, Турция
Квартира 3 комнаты
Махмутлар центр, Турция
3 Количество комнат 125 м² 3/11 Этаж
€ 156,500
Апартаменты от собственника для жизни и сдачи в аренду Планировка квартиры и удобства в жило…
Квартира 4 комнатыв Авсаллар, Турция
Квартира 4 комнаты
Авсаллар, Турция
4 Количество комнат 170 м² 6/7 Этаж
€ 167,500
Апартаменты от собственника Планировка квартиры и удобства в жилом комплексе Компания «…
Квартира 3 комнатыв Махмутлар центр, Турция
Квартира 3 комнаты
Махмутлар центр, Турция
3 Количество комнат 110 м² 10/11 Этаж
€ 356,500
Апартаменты на первой береговой линии Планировка квартиры и удобства в жилом комплексе Компа…
Квартира 3 комнатыв Аланья, Турция
Квартира 3 комнаты
Аланья, Турция
3 Количество комнат 120 м² 8/9 Этаж
€ 297,000
Апартаменты от собственника с возможностью получить ВНЖ Планировка квартиры и удобства в жил…
Квартира 3 комнатыв Каргыджак, Турция
Квартира 3 комнаты
Каргыджак, Турция
3 Количество комнат 120 м² 5/6 Этаж
€ 151,000
Апартаменты в Демирташе с возможностью получить ВНЖ Планировка квартиры и удобства в комплек…
Квартира 3 комнатыв Ciplakli, Турция
Квартира 3 комнаты
Ciplakli, Турция
3 Количество комнат 95 м² 2/4 Этаж
€ 185,000
Апартаменты в строящемся комплексеПланировка и удобства комплекса Компания "Zera Homes" пред…
Квартира 3 комнатыв Авсаллар, Турция
Квартира 3 комнаты
Авсаллар, Турция
3 Количество комнат 120 м² 3/7 Этаж
€ 135,000
Апартаменты от собственника Планировка квартиры и удобства в жилом комплексе Компания «…
Вилла 8 комнатв Аланья, Турция
Вилла 8 комнат
Аланья, Турция
8 Количество комнат 5 ванных комнат 340 м² 3 Этаж
€ 670,000
В нашем каталоге появилась вилла планировки 6+2 в районе Бекташ. Трехэтажная вилла общей пло…
Квартира 2 комнатыв Аланья, Турция
Квартира 2 комнаты
Аланья, Турция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 72 м² 1 Этаж
€ 148,500
Представляем вашему вниманию квартиру, расположенную на первом этаже жилого комплекса. Кварт…
Квартира 2 комнатыв Аланья, Турция
Квартира 2 комнаты
Аланья, Турция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 75 м² 2 Этаж
€ 159,500
Представляем вашему вниманию квартиру планировки 1+1. Квартира общей площадью 75м2  включает…
Дуплекс 5 комнатв Аланья, Турция
Дуплекс 5 комнат
Аланья, Турция
5 Количество комнат 4 ванных комнат 187 м² 4 Этаж
€ 308,000
Выставлен на продажу дуплекс планировки 3+2 в районе Оба. Дуплекс расположен на 4-ом и 5-ом …
Квартира 3 комнатыв Erdemli, Турция
Квартира 3 комнаты
Erdemli, Турция
3 Количество комнат 2 ванных комнат 125 м² 13 Этаж
€ 154,000
Представляем вашему вниманию квартиру, расположенную на 13 этаже пятнадцатиэтажного жилого к…
Квартира 2 комнатыв Махмутлар центр, Турция
Квартира 2 комнаты
Махмутлар центр, Турция
2 Количество комнат 75 м² 8/12 Этаж
€ 145,500
Апартаменты от собственника Планировка квартиры и удобства в жилом комплексе Вашему вниманию…
Квартира 2 комнатыв Yaylali, Турция
Квартира 2 комнаты
Yaylali, Турция
2 Количество комнат 45 м² 1/5 Этаж
€ 99,000
Квартира недалеко от моря в Кестеле  Планировка квартиры и удобства в жилом комплексе К…
Квартира 2 комнатыв Каракокали, Турция
Квартира 2 комнаты
Каракокали, Турция
2 Количество комнат 55 м² 2/4 Этаж
€ 172,500
Квартира недалеко от моря в Кестеле  Планировка квартиры и удобства в жилом комплексе К…
Квартира 2 комнатыв Каракокали, Турция
Квартира 2 комнаты
Каракокали, Турция
2 Количество комнат 55 м² 2/4 Этаж
€ 172,500
Квартира от собственника в Кестеле Планировка квартиры и удобства в жилом комплексе Компания…
Квартира 3 комнатыв Махмутлар центр, Турция
Квартира 3 комнаты
Махмутлар центр, Турция
3 Количество комнат 120 м² 1/11 Этаж
€ 194,500
Апартаменты для сдачи в аренду и жизни Планировка квартиры и удобства в жилом комплексе Комп…
Квартира 4 комнатыв Yaylali, Турция
Квартира 4 комнаты
Yaylali, Турция
4 Количество комнат 230 м² 4/5 Этаж
€ 401,500
Квартира недалеко от моря в Кестеле  Планировка квартиры и удобства в жилом комплексе К…
Квартира 3 комнатыв Yaylali, Турция
Квартира 3 комнаты
Yaylali, Турция
3 Количество комнат 85 м² 1/5 Этаж
€ 132,000
Квартира недалеко от моря в Кестеле  Планировка квартиры и удобства в жилом комплексе К…

Параметры недвижимости в Средиземноморский регион, Турция

с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
недорогая
элитное
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