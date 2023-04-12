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Купить квартира-студия с бассейном в Средиземноморский регион, Турция

Анталья
5
Sekerhane Mahallesi
1
Аланья
1
Студия В архив
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1 объект найдено
Студия 1 комнатав Инжекум, Турция
Студия 1 комната
Инжекум, Турция
1 Количество комнат 1 ванных комнат 1/5 Этаж
€ 46,200
Вашему вниманию предлагается комфортная квартира в районе Авсаллар - красивом курортном райо…

Параметры недвижимости в Средиземноморский регион, Турция

с видом на море
недорогая
элитное
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