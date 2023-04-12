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Купить квартира-студия с видом на горы в Средиземноморский регион, Турция

Анталья
5
Sekerhane Mahallesi
1
Аланья
1
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Параметры недвижимости в Средиземноморский регион, Турция

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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