Купить квартира-студия в Средиземноморский регион, Турция

Студия 3 спальни с Вид на жительство и гражданство Алания, Турция 1 Количество комнат 3 ванных комнат 28 002 м² 5/5 Этаж

€ 207,000

NOVA GARDENЭтот проект будет 2-м. Завершено в июне 2023 года. Общая площадь комплекса: 2800 …