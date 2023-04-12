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Купить квартира-студия в Средиземноморский регион, Турция

Анталья
5
Sekerhane Mahallesi
1
Аланья
1
Студия В архив
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5 объектов найдено
Студия 2 спальнив Алания, Турция
Студия 2 спальни
Алания, Турция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 110 м² 3/5 Этаж
€ 220,000
Южный вид на город и море Расстояние до моря 200 м Общие характеристики Тип Квартира К…
Студия 1 спальняв Аланья, Турция
Студия 1 спальня
Аланья, Турция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 72 м² 1/4 Этаж
€ 135,000
Продаём уютную квартиру в центре города Алания, 300 метром до пляжа Клеопатра, комплекс FINN…
Студия 3 спальни с Вид на жительство и гражданствов Алания, Турция
Студия 3 спальни с Вид на жительство и гражданство
Алания, Турция
1 Количество комнат 3 ванных комнат 28 002 м² 5/5 Этаж
€ 207,000
NOVA GARDENЭтот проект будет 2-м. Завершено в июне 2023 года. Общая площадь комплекса: 2800 …
Студия 1 спальняв Алания, Турция
Студия 1 спальня
Алания, Турция
1 Количество комнат 1 ванных комнат 53 м² 5/12 Этаж
€ 59,000
Квартиры в ЖК с инфраструктурой 5-звездочного отеля, район Махмутлар.   Территори…
Студия 1 комнатав Инжекум, Турция
Студия 1 комната
Инжекум, Турция
1 Количество комнат 1 ванных комнат 1/5 Этаж
€ 46,200
Вашему вниманию предлагается комфортная квартира в районе Авсаллар - красивом курортном райо…

Параметры недвижимости в Средиземноморский регион, Турция

с видом на море
с бассейном
недорогая
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