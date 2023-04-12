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Купить недвижимость с видом на море в Средиземноморский регион, Турция

Анталья
11499
Sekerhane Mahallesi
6351
Аланья
6330
Мерсин
575
Gazipasa
119
Kepez
51
Муратпаша
34
Doesemealti
29
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3 730 объектов найдено
Квартира 1 спальняв Mezitli, Турция
VIP
Квартира 1 спальня
Mezitli, Турция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 58 м² Количество этажей 14
€ 53,000
❗️ СУПЕР ПРЕДЛОЖЕНИЕ❗️ ВНИМАНИЕ РАССРОЧКА НА 15 МЕСЯЦЕВ  Проект No: 3️⃣4️⃣ ПРЕДОПЛАТ…
Квартира 1 спальняв Алания, Турция
Квартира 1 спальня
Алания, Турция
2 Количество комнат 1 ванных комнат
€ 192,000
В Кючюхасбахче, одном из самых элитных районов Алании, вдали от городской суеты, ультра-роск…
Квартира 3 комнатыв Махмутлар центр, Турция
Квартира 3 комнаты
Махмутлар центр, Турция
3 Количество комнат 110 м² 7/11 Этаж
€ 280,500
Апартаменты на первой береговой линии Планировка квартиры и удобства в жилом комплексе Компа…
Квартира 3 комнатыв Ciplakli, Турция
Квартира 3 комнаты
Ciplakli, Турция
3 Количество комнат 95 м² 3/4 Этаж
€ 195,000
Апартаменты в строящемся комплексеПланировка и удобства комплекса Компания "Zera Homes" пред…
Квартира 4 комнатыв Авсаллар, Турция
Квартира 4 комнаты
Авсаллар, Турция
4 Количество комнат 160 м² 6/7 Этаж
€ 167,500
Апартаменты от собственника Планировка квартиры и удобства в жилом комплексе Компания «…
Квартира 3 комнатыв Махмутлар центр, Турция
Квартира 3 комнаты
Махмутлар центр, Турция
3 Количество комнат 125 м² 3/11 Этаж
€ 156,500
Апартаменты от собственника для жизни и сдачи в аренду Планировка квартиры и удобства в жило…
Квартира 3 комнатыв Махмутлар центр, Турция
Квартира 3 комнаты
Махмутлар центр, Турция
3 Количество комнат 110 м² 10/11 Этаж
€ 356,500
Апартаменты на первой береговой линии Планировка квартиры и удобства в жилом комплексе Компа…
Квартира 3 комнатыв Аланья, Турция
Квартира 3 комнаты
Аланья, Турция
3 Количество комнат 120 м² 8/9 Этаж
€ 297,000
Апартаменты от собственника с возможностью получить ВНЖ Планировка квартиры и удобства в жил…
Квартира 3 комнатыв Каргыджак, Турция
Квартира 3 комнаты
Каргыджак, Турция
3 Количество комнат 120 м² 5/6 Этаж
€ 151,000
Апартаменты в Демирташе с возможностью получить ВНЖ Планировка квартиры и удобства в комплек…
Квартира 3 комнатыв Ciplakli, Турция
Квартира 3 комнаты
Ciplakli, Турция
3 Количество комнат 95 м² 2/4 Этаж
€ 185,000
Апартаменты в строящемся комплексеПланировка и удобства комплекса Компания "Zera Homes" пред…
Квартира 1 спальняв Merdivenlikuyu, Турция
Квартира 1 спальня
Merdivenlikuyu, Турция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 65 м² 16/24 Этаж
€ 120,920
Ультра-люксовая квартира на первой береговой линии в Мерсине, Аяш Квартира находится на 16 …
Квартира 1 спальняв Алания, Турция
Квартира 1 спальня
Алания, Турция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 55 м² 1/5 Этаж
€ 129,000
Представляем Вашему вниманию новый малоэтажный комплекс с собственной множественно…
Вилла 7 спаленв Аланья, Турция
Вилла 7 спален
Аланья, Турция
8 Количество комнат 5 ванных комнат
€ 1,550,000
Вилла 7+2 7 спальных комнат  2 гостиные   вилла 700 м2 площадь 1180 м2&…
Квартира 2 комнатыв Каракокали, Турция
Квартира 2 комнаты
Каракокали, Турция
2 Количество комнат 55 м² 2/4 Этаж
€ 172,500
Квартира недалеко от моря в Кестеле  Планировка квартиры и удобства в жилом комплексе К…
Квартира 2 комнатыв Каракокали, Турция
Квартира 2 комнаты
Каракокали, Турция
2 Количество комнат 55 м² 2/4 Этаж
€ 172,500
Квартира от собственника в Кестеле Планировка квартиры и удобства в жилом комплексе Компания…
Квартира 4 комнатыв Yaylali, Турция
Квартира 4 комнаты
Yaylali, Турция
4 Количество комнат 230 м² 4/5 Этаж
€ 401,500
Квартира недалеко от моря в Кестеле  Планировка квартиры и удобства в жилом комплексе К…
Квартира 2 комнатыв Аланья, Турция
Квартира 2 комнаты
Аланья, Турция
2 Количество комнат 90 м² 8/9 Этаж
€ 148,500
Апартаменты с возможностью получить ВНЖ при покупке Планировка квартиры и удобства в жилом к…
Квартира 2 комнатыв Махмутлар центр, Турция
Квартира 2 комнаты
Махмутлар центр, Турция
2 Количество комнат 75 м² 5/12 Этаж
€ 145,500
Апартаменты от собственника Планировка квартиры и удобства в жилом комплексе Вашему вниманию…
Квартира 2 спальнив Мерсин, Турция
Квартира 2 спальни
Мерсин, Турция
3 Количество комнат 2 ванных комнат 110 м² 14/14 Этаж
€ 146,111
Уютные и стильные апартаменты расположены на последнем этаже 14-этожного дома. Из гостиной и…
Квартира 1 спальняв Мерсин, Турция
Квартира 1 спальня
Мерсин, Турция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 50 м² 1/12 Этаж
€ 65,000
Представляем вам апартаменты на второй береговой линии в строящемся 12-этажном комплексе в р…
Квартира 1 спальняв Yalinayak, Турция
Квартира 1 спальня
Yalinayak, Турция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 74 м² 1/14 Этаж
€ 73,000
1+1 – 74М2 2+1 – 99М2 1. Индивидуальная система газового отопления. 2. …
Вилла 4 спальнив Аланья, Турция
Вилла 4 спальни
Аланья, Турция
5 Количество комнат 2 ванных комнат
€ 500,000
4-х комнатная комната 1 гостиная 300 кв.м. ВИЛЛА ЗОНА ЗОНЫ 320 кв. 2 ВАННАЯ КОМНАТА – …
Квартира 1 спальняв Авсаллар, Турция
Квартира 1 спальня
Авсаллар, Турция
2 Количество комнат 1 ванных комнат
€ 146,000
Инфраструктура комплекса: • Открытый бассейн • Открытый детский бассейн • О…
Квартира 4 комнатыв Каргыджак, Турция
Квартира 4 комнаты
Каргыджак, Турция
4 Количество комнат 165 м² 2/4 Этаж
€ 226,500
Апартаменты от собственника Планировка квартиры и удобства в жилом комплексе Вашему вниманию…
Квартира 3 комнатыв Каракокали, Турция
Квартира 3 комнаты
Каракокали, Турция
3 Количество комнат 110 м² 8/9 Этаж
€ 205,000
Апартаменты от собственника с возможностью получить ВНЖ Планировка квартиры и удобства в жил…
Квартира 3 комнатыв Ciplakli, Турция
Квартира 3 комнаты
Ciplakli, Турция
3 Количество комнат 135 м² 8/8 Этаж
€ 237,500
Апартаменты от собственника с возможностью получить ВНЖ Планировка квартиры и удобства в жил…
Квартира 3 комнатыв Каракокали, Турция
Квартира 3 комнаты
Каракокали, Турция
3 Количество комнат 120 м² 5/13 Этаж
€ 321,500
Апартаменты на первой береговой линии с видом на море и горы Планировка квартиры и удобства …
Вилла 5 спаленв Аланья, Турция
Вилла 5 спален
Аланья, Турция
6 Количество комнат 4 ванных комнат
€ 1,250,000
Вилла 5+1 Площадь виллы (м2): 350  Площадь земли (м2): 500  5 спален 1 гостина…
Квартира 6 комнатв Ciplakli, Турция
Квартира 6 комнат
Ciplakli, Турция
6 Количество комнат 210 м² 5/5 Этаж
€ 329,500
Квартира от собственника с возможностью получить ВНЖ Планировка квартиры и удобства в жилом …
Квартира 3 комнатыв Авсаллар, Турция
Квартира 3 комнаты
Авсаллар, Турция
3 Количество комнат 110 м² 3/7 Этаж
€ 210,500
Апартаменты от собственника Планировка квартиры и удобства в жилом комплексе Предлагается ко…

Параметры недвижимости в Средиземноморский регион, Турция

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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