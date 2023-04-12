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Купить пентхаус с бассейном в Средиземноморский регион, Турция

Анталья
64
Sekerhane Mahallesi
45
Аланья
45
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17 объектов найдено
Пентхаус 5 комнатв Аланья, Турция
Пентхаус 5 комнат
Аланья, Турция
5 Количество комнат 3 ванных комнат 300 м² 10 Этаж
€ 440,000
Представляем вашему вниманию квартиру-пентхаус, расположенную на десятом этаже жилого компле…
Пентхаус 3 комнатыв Аланья, Турция
Пентхаус 3 комнаты
Аланья, Турция
3 Количество комнат 2 ванных комнат 157 м² 8 Этаж
€ 250,000
Проект комплекса расположен в Алании, в самом центре района Махмутлар. Махмутлар стал излюбл…
Пентхаус 5 комнатв Аланья, Турция
Пентхаус 5 комнат
Аланья, Турция
5 Количество комнат 3 ванных комнат 220 м² 3 Этаж
€ 325,000
Представляем вашему вниманию квартиру-пентхаус, расположенную на третьемм этаже жилого компл…
Пентхаус 6 комнатв Аланья, Турция
Пентхаус 6 комнат
Аланья, Турция
6 Количество комнат 4 ванных комнат 300 м² 6 Этаж
€ 924,000
На продажу выставлена квартира планировки 5+1 в районе Каргыджак. Квартира общей площадью 30…
Пентхаус 5 комнатв Аланья, Турция
Пентхаус 5 комнат
Аланья, Турция
5 Количество комнат 2 ванных комнат 250 м² 9 Этаж
€ 440,000
Представляем вашему вниманию пентхаус, расположенный на девятом этаже жилого комплекса. Пент…
Пентхаус 5 комнатв Аланья, Турция
Пентхаус 5 комнат
Аланья, Турция
5 Количество комнат 2 ванных комнат 190 м² 4 Этаж
€ 160,000
Предлагаем Вам рассмотреть пентхаусы различных планировок Элитный комплекс находится в живоп…
Пентхаус 2 комнатыв Аланья, Турция
Пентхаус 2 комнаты
Аланья, Турция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 49 м² 4 Этаж
€ 139,000
Недалеко от всей инфраструктуры Махмутлара и в то же время на удалении от оживленных улиц ра…
Пентхаус 5 комнатв Аланья, Турция
Пентхаус 5 комнат
Аланья, Турция
5 Количество комнат 3 ванных комнат 100 м² 4 Этаж
€ 450,000
Новинка от известного застройщика Алании - уютный комплекс на центральной улице Махмутлара, …
Пентхаус 3 комнатыв Аланья, Турция
Пентхаус 3 комнаты
Аланья, Турция
3 Количество комнат 2 ванных комнат 140 м² 4 Этаж
€ 650,000
Представляем Вашему вниманию новый проект жилого комплекса класса люкс на первой береговой л…
Пентхаус 3 комнатыв Аланья, Турция
Пентхаус 3 комнаты
Аланья, Турция
3 Количество комнат 2 ванных комнат 49 м² 4 Этаж
€ 145,000
Представляем Вашему вниманию новый проект жилого комплекса в районе Махмутлар, одном из самы…
Пентхаус 4 комнатыв Аланья, Турция
Пентхаус 4 комнаты
Аланья, Турция
4 Количество комнат 2 ванных комнат 105 м² 4 Этаж
€ 245,000
Рады представить Вашему вниманию новый проект масштабного жилого комплекса  в востребованном…
Пентхаус 3 комнатыв Аланья, Турция
Пентхаус 3 комнаты
Аланья, Турция
3 Количество комнат 2 ванных комнат 112 м² 4 Этаж
€ 375,000
Представляем Вашему вниманию новый проект жилого комплекса премиум класса в районе Тосмур. Ж…
Пентхаус 3 комнатыв Аланья, Турция
Пентхаус 3 комнаты
Аланья, Турция
3 Количество комнат 2 ванных комнат 89 м² 4 Этаж
€ 155,900
Представляем Вашему вниманию новый проект жилого комплекса с развитой инфраструктурой в живо…
Пентхаус 3 комнатыв Аланья, Турция
Пентхаус 3 комнаты
Аланья, Турция
3 Количество комнат 2 ванных комнат 54 м² 4 Этаж
€ 141,000
Представляем вам новый проект премиум класса в активно застраивающемся районе Паяллар, в 120…
Пентхаус 3 комнатыв Аланья, Турция
Пентхаус 3 комнаты
Аланья, Турция
3 Количество комнат 2 ванных комнат 84 м² 4 Этаж
€ 269,500
На продажу выставлен пентхаус планировки 2+1 в роскошном проекте расположившемся в престижно…
Пентхаус 7 комнатв Аланья, Турция
Пентхаус 7 комнат
Аланья, Турция
7 Количество комнат 3 ванных комнат 450 м² 4 Этаж
€ 577,500
Двухуровневый пентхаус 6+1 в районе Джикджилли расположен на 10 и 11 этажах одиннадцатиэтажн…
Пентхаус 2 спальнив Каргыджак, Турция
Пентхаус 2 спальни
Каргыджак, Турция
3 Количество комнат Количество этажей 7
€ 137,000
Рады представить Вам новый уникальный проект в живописном и экологически чистом районе Алани…

Параметры недвижимости в Средиземноморский регион, Турция

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