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Купить пентхаус возле озера в Средиземноморский регион, Турция

Анталья
64
Sekerhane Mahallesi
45
Аланья
45
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Параметры недвижимости в Средиземноморский регион, Турция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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