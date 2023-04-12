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Купить Многоуровневые квартиры с видом на горы в Средиземноморский регион, Турция

Анталья
11
Мерсин
1
Многоуровневые квартиры В архив
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5 объектов найдено
Многоуровневые квартиры 3 спальнив Конаклы, Турция
Многоуровневые квартиры 3 спальни
Конаклы, Турция
5 Количество комнат 2 ванных комнат 300 м² 2/4 Этаж
€ 630,000
Просторная, залитая солнцем квартира 4+1, которая расположенная в элитном комплексе, в самом…
Многоуровневые квартиры 2 спальнив Конаклы, Турция
Многоуровневые квартиры 2 спальни
Конаклы, Турция
3 Количество комнат 3 ванных комнат 105 м² 2/4 Этаж
€ 245,000
Элитный комплекс в Конаклы Представляем Вашему вниманию новый элитный комплекс …
Многоуровневые квартиры 3 спальнив Degirmendere, Турция
Многоуровневые квартиры 3 спальни
Degirmendere, Турция
4 Количество комнат 3 ванных комнат 185 м² 1/6 Этаж
€ 380,000
Преимущества этой квартиры: Просторный дуплекс с садом, общей площадью 185 кв.м., п…
Многоуровневые квартиры 5 спаленв Алания, Турция
Многоуровневые квартиры 5 спален
Алания, Турция
7 Количество комнат 280 м² 5/5 Этаж
€ 375,500
 Кестель - зеленый и тихий район Аланьи, расположен между Таврскими горами и Средиземны…
Многоуровневые квартиры 4 спальнив Алания, Турция
Многоуровневые квартиры 4 спальни
Алания, Турция
5 Количество комнат 250 м² 10/11 Этаж
€ 357,000
Махмутлар - это один из самых популярных районов Алании, с развитой социальной инфраструктур…

Параметры недвижимости в Средиземноморский регион, Турция

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