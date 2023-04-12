ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Новостройки
Квартиры в новостройках в Турции
Новые дома в Турции
Все новостройки в Турции
883
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Турции
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира в Турции
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Дом в Турции
Вилла
Дуплекс
Земельные участки в Турции
Элитная недвижимость в Турции
Найти агента в Турции
Агентства недвижимости в Турции
Агенты в Турции
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Турции
Отель
Офис
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Турции
Найти агента в Турции
Агентства недвижимости в Турции
Агенты в Турции
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Турции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Кондо
Пентхаус
Дом
Замок
Бунгало
Особняк
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Комната
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Турция
Средиземноморский регион
Дома
Купить дом с бассейном в Средиземноморский регион, Турция
Анталья
2616
Sekerhane Mahallesi
1869
Аланья
1869
Doesemealti
21
Gazipasa
21
Мерсин
16
Демре
2
Кемер
2
Kepez
1
Yenisehir
1
Муратпаша
1
Силифке
1
Показать больше
Показать меньше
Дом
Очистить
2 006 объектов найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По популярности
Дуплекс 4 комнаты
Аланья, Турция
4 Количество комнат
2 ванных комнат
200 м²
1 Этаж
€ 495,000
Представляем вашему вниманию дуплекс, расположенный на первом и втором этажах жилого комплек…
Вилла 4 комнаты
Аланья, Турция
4 Количество комнат
2 ванных комнат
130 м²
2 Этаж
€ 239,000
Представляем вашему вниманию двухэтажную виллу, расположенную в элитном и спокойном районе Т…
Вилла 8 комнат
Аланья, Турция
8 Количество комнат
5 ванных комнат
340 м²
3 Этаж
€ 670,000
В нашем каталоге появилась вилла планировки 6+2 в районе Бекташ. Трехэтажная вилла общей пло…
Дуплекс 5 комнат
Аланья, Турция
5 Количество комнат
4 ванных комнат
187 м²
4 Этаж
€ 308,000
Выставлен на продажу дуплекс планировки 3+2 в районе Оба. Дуплекс расположен на 4-ом и 5-ом …
Дуплекс 3 комнаты
Аланья, Турция
3 Количество комнат
1 ванных комнат
49 м²
1 Этаж
€ 145,000
Новый проект жилого комплекса в районе Кызылчашехир. Проект расположился на территории 4111м…
Вилла 3 комнаты
Erdemli, Турция
3 Количество комнат
2 ванных комнат
135 м²
2 Этаж
€ 157,500
Выбираете отдельностоящий дом у моря? Тогда обратите внимание на данное предложение. Предста…
Вилла 5 комнат
Аланья, Турция
5 Количество комнат
300 м²
3/3 Этаж
€ 1,047,500
Вилла с возможностью получить ВНЖ при покупке Планировка виллы и удобства На продажу от комп…
Дуплекс 4 комнаты
Аланья, Турция
4 Количество комнат
3 ванных комнат
200 м²
4 Этаж
€ 473,000
Представляем вашему вниманию квартиру-пентхаус, расположенную на четвертом и пятом этажах жи…
Вилла 4 комнаты
Demirtas, Турция
4 Количество комнат
120 м²
3/3 Этаж
€ 225,500
Вилла с возможностью получить ВНЖ Планировка виллы и удобства в комплексе Компания &la…
Вилла 4 комнаты
Аланья, Турция
4 Количество комнат
3 ванных комнат
321 м²
1 Этаж
€ 1,850,000
Представляем вашему вниманию две трехэтажные виллы, расположенные в элитном спокойном районе…
Дуплекс 3 комнаты
Аланья, Турция
3 Количество комнат
1 ванных комнат
54 м²
1 Этаж
€ 140,000
Представляем вам новый проект жилого комплекса в районе Каргыджак. Комплекс состоит из трех …
Дуплекс 3 комнаты
Аланья, Турция
3 Количество комнат
2 ванных комнат
120 м²
1 Этаж
€ 297,000
К продаже представлен дуплекс 2+1 с выходом в сад. Дуплекс находится в новом комплексе район…
Вилла 4 комнаты
Каргыджак, Турция
4 Количество комнат
150 м²
2/2 Этаж
€ 194,500
Вилла от собственника Планировка виллы и удобства Компания «Zera Homes» предлага…
Дуплекс 3 комнаты
Аланья, Турция
3 Количество комнат
3 ванных комнат
155 м²
5 Этаж
€ 407,000
Дуплекс планировки 2+1 в районе Кестель. Расположен на пятом этаже имеет площадь 155м2 на ко…
Вилла 5 комнат
Каракокали, Турция
5 Количество комнат
280 м²
2/2 Этаж
€ 376,500
Вилла с возможностью получить ВНЖ Планировка виллы и удобства Вашему вниманию компания …
Вилла 5 комнат
Каргыджак, Турция
5 Количество комнат
200 м²
3/3 Этаж
€ 473,000
Вилла от собственника Планировка виллы и удобства Компания «Zera Homes» предлага…
Дуплекс 6 комнат
Аланья, Турция
6 Количество комнат
3 ванных комнат
138 м²
1 Этаж
€ 259,000
Новый проект жилого комплекса в районе Оба. Комплекс расположился на территории 3000м2 и сос…
Дуплекс 4 комнаты
Аланья, Турция
4 Количество комнат
1 ванных комнат
51 м²
1 Этаж
€ 89,900
Новый грандиозный проект жилого комплекса в районе Авсаллар. На территории комплекса будет р…
Вилла 4 комнаты
Аланья, Турция
4 Количество комнат
200 м²
2/2 Этаж
€ 407,000
Вилла с возможностью получить ВНЖ при покупке Планировка виллы и удобства На продажу от комп…
Вилла 3 комнаты
Каракокали, Турция
3 Количество комнат
120 м²
2/2 Этаж
€ 302,500
Вилла с видом на море Планировка и удобства виллы Компания «Zera Homes» предлага…
Вилла 3 комнаты
Каракокали, Турция
3 Количество комнат
100 м²
2/3 Этаж
€ 203,500
Вилла от собственника Планировка виллы и удобства Предлагается к продаже вилла от компании&n…
Дуплекс 4 комнаты
Аланья, Турция
4 Количество комнат
1 ванных комнат
60 м²
1 Этаж
€ 104,000
Представляем Вашему вниманию новый проект жилого комплекса в тихом и спокойном районе Авсалл…
Вилла 7 комнат
Аланья, Турция
7 Количество комнат
5 ванных комнат
500 м²
4 Этаж
€ 1,250,000
В продаже четырехэтажная вилла планировки 5+2 в районе Каргыджак. Вилла общей площадью 500м2…
Вилла 7 комнат
Каракокали, Турция
7 Количество комнат
250 м²
3/3 Этаж
€ 467,500
Большая вилла от собственника Планировка виллы и удобства Предлагается к продаже трёхэтажная…
Дуплекс 2 комнаты
Аланья, Турция
2 Количество комнат
1 ванных комнат
50 м²
5 Этаж
€ 137,500
Выставлен на продажу дуплекс планировки 1+1 в районе Махмутлар. Дуплекс общей площадью 50м2…
Вилла 5 комнат
Аланья, Турция
5 Количество комнат
5 ванных комнат
400 м²
1 Этаж
€ 1,100,000
Представляем вам шикарные трехэтажные виллы в районе Тепе. Четыре отдельные виллы планировки…
Дуплекс 5 комнат
Анталья, Турция
5 Количество комнат
1 ванных комнат
50 м²
1 Этаж
€ 160,000
Представляем новый проект в городе Анталия, центральный район Муратпаша. Проект будет состоя…
Вилла 5 комнат
Аланья, Турция
5 Количество комнат
3 ванных комнат
110 м²
1 Этаж
€ 275,000
В районе Тепе начинается строительство девяти трехэтажных вилл. Каждая вилла имеет собственн…
Вилла 4 комнаты
Kizilcasehir, Турция
4 Количество комнат
150 м²
2/2 Этаж
€ 462,000
Вилла с возможностью получить ВНЖ и гражданство Планировка виллы и удобства Вашему вниманию …
Вилла 3 комнаты
Авсаллар, Турция
3 Количество комнат
240 м²
3/3 Этаж
€ 217,499
Вилла от собственника Планировка виллы и удобства Компания "Zera Homes" предлагает Вашему вн…
Показать следующие 30 объектов
1
2
3
...
Параметры недвижимости в Средиземноморский регион, Турция
с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
недорогая
элитное
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты