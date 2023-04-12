Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Средиземноморский регион
  4. Дуплексы

Купить дуплекс возле озера в Средиземноморский регион, Турция

Анталья
1422
Sekerhane Mahallesi
1146
Аланья
1146
Gazipasa
18
Мерсин
8
Дуплекс В архив
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 2 комнатыв Payallar, Турция
Квартира 2 комнаты
Payallar, Турция
2 Количество комнат 57 м² 9/9 Этаж
€ 110,000
Квартиры в строящемся комплексе. ВНЖ при покупке Планировка квартир и удобства в жилом компл…
Квартира 3 комнатыв Махмутлар центр, Турция
Квартира 3 комнаты
Махмутлар центр, Турция
3 Количество комнат 120 м² 4/10 Этаж
€ 198,000
Меблированные апартаменты для жизни и сдачи в аренду Планировка квартиры и удобства в жилом …
Квартира 4 комнатыв Авсаллар, Турция
Квартира 4 комнаты
Авсаллар, Турция
4 Количество комнат 52 м² 7/7 Этаж
€ 218,750
Начато строительство современного  комплекса в Авсаллар,  в котором предложены к п…
Квартира 5 комнатв Мраморноморский регион, Турция
Квартира 5 комнат
Мраморноморский регион, Турция
5 Количество комнат 196 м² 3/3 Этаж
€ 721,985
Уютная квартира 4+1 в потрясающем комплексе у моряРайон: Стамбул, Бейликдюзю, ЯкуплуРасстоян…
Квартира 2 спальнив Стамбул, Турция
Квартира 2 спальни
Стамбул, Турция
1 Количество комнат 2 ванных комнат 83 м²
Цена по запросу
Ruby Houses brings together the warm neighborhood environment with its quality planning and …
Квартира 1 спальняв Авсаллар, Турция
Квартира 1 спальня
Авсаллар, Турция
1 Количество комнат 1 ванных комнат 55 м²
Цена по запросу
Покупка дома в Авсалларе - это волшебный опыт. Avsallar предлагает вам лучшие инвестиционные…
Дуплекс 4 комнатыв Аланья, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Аланья, Турция
4 Количество комнат 160 м² 9/9 Этаж
€ 242,374
Прекрасный дуплекс 3+1 в CİKCİLLİРайон: Анталья, Аланья, ДжикджиллиРасстояние до моря: 2700Д…
Квартира 3 комнатыв Аланья, Турция
Квартира 3 комнаты
Аланья, Турция
3 Количество комнат 120 м² 2/2 Этаж
€ 346,595
Ультра Люкс квартира 2+1 в ОбаРайон: Анталья, Аланья, ОбаПодходит для гражданстваСпециальный…
Квартира 3 комнатыв Аланья, Турция
Квартира 3 комнаты
Аланья, Турция
3 Количество комнат 110 м² 3/3 Этаж
€ 89,582
Квартира 2+1 в OBAGÖL Район: Анталья, АланьяРасстояние до моря: 350- 2+1 / 110м2 - ОТДЕЛЬНАЯ…
Квартира 1 спальняв Каргыджак, Турция
Квартира 1 спальня
Каргыджак, Турция
1 Количество комнат 1 ванных комнат 55 м²
Цена по запросу
Welcome to a prime location nestled in a desirable Real estate neighborhood, the apartment f…
Квартира 2 комнатыв Аланья, Турция
Квартира 2 комнаты
Аланья, Турция
2 Количество комнат 65 м² 6/6 Этаж
€ 154,635
Квартира 1+1 с отличным ремонтом и мебелью в KIZLARPINARIРайон: Анталья, Аланья, Кызлар Пына…
Квартира 4 комнатыв Аланья, Турция
Квартира 4 комнаты
Аланья, Турция
4 Количество комнат 135 м² 1/1 Этаж
€ 211,157
Уютная квартира с мебелью 3+1 на берегу моря в CUMHURİYETРайон: Анталья, Аланья, ДжумхуриетР…

Параметры недвижимости в Средиземноморский регион, Турция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти