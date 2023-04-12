ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Новостройки
Квартиры в новостройках в Турции
Новые дома в Турции
Все новостройки в Турции
883
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Турции
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира в Турции
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Дом в Турции
Вилла
Дуплекс
Земельные участки в Турции
Элитная недвижимость в Турции
Найти агента в Турции
Агентства недвижимости в Турции
Агенты в Турции
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Турции
Отель
Офис
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Турции
Найти агента в Турции
Агентства недвижимости в Турции
Агенты в Турции
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Турции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Кондо
Пентхаус
Дом
Замок
Бунгало
Особняк
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Комната
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Турция
Средиземноморский регион
Замки
Купить замок с видом на море в Средиземноморский регион, Турция
Анталья
1
Замок
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Вилла 4 спальни
Бодрум, Турция
2 Количество комнат
4 ванных комнат
510 м²
Цена по запросу
Проект Prestige Villas состоит из 5 отдельных вилл с частным бассейном, построенных на площа…
Дуплекс 6 комнат
Rami Cuma Mahallesi, Турция
6 Количество комнат
301 м²
9/9 Этаж
€ 1,375,523
Великолепный дуплекс 5+1 в центре СтамбулаРайон: Стамбул, ЕйюпКомплекс расположен в одном из…
Вилла 5 комнат
Аланья, Турция
5 Количество комнат
500 м²
1/2 Этаж
€ 799,254
Ультра роскошная вилла 4+1 для получения гражданства в HASBAHCEРайон: Анталья, Аланья, Шекер…
Квартира 1 спальня
Tuerkler, Турция
1 Количество комнат
1 ванных комнат
49 м²
Цена по запросу
Инвестиционная недвижимость в Авсалларе с каждым годом становится все более популярной. Осно…
Квартира 1 спальня
Каргыджак, Турция
1 Количество комнат
1 ванных комнат
65 м²
Цена по запросу
Каргичак, один из самых развивающихся туристических регионов Алании, продолжает расти. Это з…
Квартира 2 спальни
Турция, Турция
3 Количество комнат
105 м²
5/6 Этаж
€ 230,000
Проектt имеет площадь 6000 квадратных метров, проект состоит из 5 блоков с 75 роскошными жи…
Квартира 4 комнаты
Erdemli, Турция
4 Количество комнат
2 ванных комнат
150 м²
6 Этаж
€ 173,500
К продаже представлена квартира 3+1, имеет общую площадь 150 м2 и находится в комплексе райо…
Дуплекс 5 комнат
Махмутлар центр, Турция
5 Количество комнат
300 м²
12/12 Этаж
€ 227,832
Дуплекс 4+1 В Высотном Комплексе Район МахмутларРайон: Анталья, Аланья, МахмутларРасстояние …
Квартира 1 спальня
Эсеньюрт, Турция
2 Количество комнат
1 ванных комнат
€ 200,918
Резиденции с панорамным видом на город в Стамбуле Строительство включает в себя разнообра…
Квартира 4 комнаты
Аланья, Турция
4 Количество комнат
140 м²
1/1 Этаж
€ 114,595
Отличная Квартира 3+1 в ÇIPLAKLI с отдельной кухней в новом домеРайон: Анталья, Аланья, Чыпл…
Квартира 2 комнаты
Аланья, Турция
2 Количество комнат
45 м²
2/3 Этаж
€ 121,000
Новые апартаментыПланировка и удобства комплекса Компания "Zera Homes" предлагает Вам приобр…
Квартира 3 комнаты
Аланья, Турция
3 Количество комнат
110 м²
2/2 Этаж
€ 170,632
Уютная квартира в Kestel Toprak River 2+1Район: Анталья, Аланья, КестелKestel Toprak River с…
Параметры недвижимости в Средиземноморский регион, Турция
с видом на горы
недорогая
элитное
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты