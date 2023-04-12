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Купить замок в Средиземноморский регион, Турция

Анталья
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1 объект найдено
Замок 9 спаленв Kadriye, Турция
Замок 9 спален
Kadriye, Турция
10 Количество комнат 9 ванных комнат 1 088 м² Количество этажей 2
€ 1,250,000
Дворец Аладдин, в десяти минутах ходьбы от земля легенд ( подходит для получения гражданств…

Параметры недвижимости в Средиземноморский регион, Турция

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с видом на море
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