Купить квартиру с бассейном в Средиземноморский регион, Турция

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6 089 объектов найдено
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Квартира 2 комнаты
Erdemli, Турция
2 Количество комнат
1 ванных комнат
64 м²
13 Этаж
€ 75,000
К продаже представлена квартира 1+1, имеет общую площадь 64 м2 и находится в комплексе район…
Квартира 2 комнаты
Аланья, Турция
2 Количество комнат
1 ванных комнат
49 м²
1 Этаж
€ 115,500
Представляем вашему вниманию квартиру, расположенную на первом этаже жилого комплекса. Кварт…
Квартира 3 комнаты
Махмутлар центр, Турция
3 Количество комнат
110 м²
7/11 Этаж
€ 280,500
Апартаменты на первой береговой линии Планировка квартиры и удобства в жилом комплексе Компа…
Квартира 3 комнаты
Ciplakli, Турция
3 Количество комнат
95 м²
3/4 Этаж
€ 195,000
Апартаменты в строящемся комплексеПланировка и удобства комплекса Компания "Zera Homes" пред…
Квартира 4 комнаты
Каракокали, Турция
4 Количество комнат
170 м²
3/4 Этаж
€ 232,000
Апартаменты в открытом для получения ВНЖ районе Планировка и удобства комплекса Компани…
Квартира 2 комнаты
Каракокали, Турция
2 Количество комнат
45 м²
3/5 Этаж
€ 145,500
Квартира от собственника в Кестеле Планировка квартиры и удобства в жилом комплексе Компания…
Квартира 4 комнаты
Авсаллар, Турция
4 Количество комнат
160 м²
6/7 Этаж
€ 167,500
Апартаменты от собственника Планировка квартиры и удобства в жилом комплексе Компания «…
Квартира 2 комнаты
Каракокали, Турция
2 Количество комнат
45 м²
1/3 Этаж
€ 102,500
Новые апартаменты Планировка квартиры и удобства в жилом комплексе Компания «Zera Home…
Квартира 2 комнаты
Каргыджак, Турция
2 Количество комнат
45 м²
1/4 Этаж
€ 124,000
Апартаменты в комплексе с инфраструктурой Планировка квартиры и удобства в жилом комплексе К…
Квартира 3 комнаты
Махмутлар центр, Турция
3 Количество комнат
125 м²
3/11 Этаж
€ 156,500
Апартаменты от собственника для жизни и сдачи в аренду Планировка квартиры и удобства в жило…
Квартира 4 комнаты
Авсаллар, Турция
4 Количество комнат
170 м²
6/7 Этаж
€ 167,500
Апартаменты от собственника Планировка квартиры и удобства в жилом комплексе Компания «…
Квартира 3 комнаты
Махмутлар центр, Турция
3 Количество комнат
110 м²
10/11 Этаж
€ 356,500
Апартаменты на первой береговой линии Планировка квартиры и удобства в жилом комплексе Компа…
Квартира 3 комнаты
Аланья, Турция
3 Количество комнат
120 м²
8/9 Этаж
€ 297,000
Апартаменты от собственника с возможностью получить ВНЖ Планировка квартиры и удобства в жил…
Квартира 3 комнаты
Каргыджак, Турция
3 Количество комнат
120 м²
5/6 Этаж
€ 151,000
Апартаменты в Демирташе с возможностью получить ВНЖ Планировка квартиры и удобства в комплек…
Квартира 3 комнаты
Ciplakli, Турция
3 Количество комнат
95 м²
2/4 Этаж
€ 185,000
Апартаменты в строящемся комплексеПланировка и удобства комплекса Компания "Zera Homes" пред…
Квартира 3 комнаты
Авсаллар, Турция
3 Количество комнат
120 м²
3/7 Этаж
€ 135,000
Апартаменты от собственника Планировка квартиры и удобства в жилом комплексе Компания «…
Квартира 2 комнаты
Аланья, Турция
2 Количество комнат
1 ванных комнат
72 м²
1 Этаж
€ 148,500
Представляем вашему вниманию квартиру, расположенную на первом этаже жилого комплекса. Кварт…
Квартира 2 комнаты
Аланья, Турция
2 Количество комнат
1 ванных комнат
75 м²
2 Этаж
€ 159,500
Представляем вашему вниманию квартиру планировки 1+1. Квартира общей площадью 75м2 включает…
Квартира 3 комнаты
Erdemli, Турция
3 Количество комнат
2 ванных комнат
125 м²
13 Этаж
€ 154,000
Представляем вашему вниманию квартиру, расположенную на 13 этаже пятнадцатиэтажного жилого к…
Квартира 2 комнаты
Махмутлар центр, Турция
2 Количество комнат
75 м²
8/12 Этаж
€ 145,500
Апартаменты от собственника Планировка квартиры и удобства в жилом комплексе Вашему вниманию…
Квартира 2 комнаты
Yaylali, Турция
2 Количество комнат
45 м²
1/5 Этаж
€ 99,000
Квартира недалеко от моря в Кестеле Планировка квартиры и удобства в жилом комплексе К…
Квартира 2 комнаты
Каракокали, Турция
2 Количество комнат
55 м²
2/4 Этаж
€ 172,500
Квартира недалеко от моря в Кестеле Планировка квартиры и удобства в жилом комплексе К…
Квартира 2 комнаты
Каракокали, Турция
2 Количество комнат
55 м²
2/4 Этаж
€ 172,500
Квартира от собственника в Кестеле Планировка квартиры и удобства в жилом комплексе Компания…
Квартира 3 комнаты
Махмутлар центр, Турция
3 Количество комнат
120 м²
1/11 Этаж
€ 194,500
Апартаменты для сдачи в аренду и жизни Планировка квартиры и удобства в жилом комплексе Комп…
Квартира 4 комнаты
Yaylali, Турция
4 Количество комнат
230 м²
4/5 Этаж
€ 401,500
Квартира недалеко от моря в Кестеле Планировка квартиры и удобства в жилом комплексе К…
Квартира 3 комнаты
Yaylali, Турция
3 Количество комнат
85 м²
1/5 Этаж
€ 132,000
Квартира недалеко от моря в Кестеле Планировка квартиры и удобства в жилом комплексе К…
Квартира 2 комнаты
Аланья, Турция
2 Количество комнат
90 м²
8/9 Этаж
€ 148,500
Апартаменты с возможностью получить ВНЖ при покупке Планировка квартиры и удобства в жилом к…
Квартира 2 комнаты
Каракокали, Турция
2 Количество комнат
60 м²
1/5 Этаж
€ 151,000
Новые апартаменты недалеко от моря Планировка квартиры и удобства в жилом комплексе Компания…
Квартира 2 комнаты
Махмутлар центр, Турция
2 Количество комнат
65 м²
1/9 Этаж
€ 142,000
Новые апартаменты с видом на горы в комплексе с инфраструктурой Планировка квартиры и удобст…
Квартира 2 комнаты
Махмутлар центр, Турция
2 Количество комнат
75 м²
9/12 Этаж
€ 145,500
Апартаменты в комплексе с инфраструктурой Планировка квартиры и удобства в жилом комплексе В…
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