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Купить недвижимость с видом на море в Maslak Mahallesi, Турция

2 объекта найдено
Квартира 2 спальнив Maslak Mahallesi, Турция
Квартира 2 спальни
Maslak Mahallesi, Турция
3 Количество комнат 147 м² Количество этажей 41
€ 1,585,143
Новая резиденция с бассейном, зонами отдыха и вертолетной площадкой, Стамбул, Турция Предла…
Квартира 2 спальнив Maslak Mahallesi, Турция
Квартира 2 спальни
Maslak Mahallesi, Турция
3 Количество комнат 101 м² Количество этажей 47
€ 950,000
Апартаменты в жилом комплексе мирового уровня с широким спектром услуг, финансовый центр Ста…

Параметры недвижимости в Maslak Mahallesi, Турция

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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