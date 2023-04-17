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Купить дуплекс в Maslak Mahallesi, Турция

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1 объект найдено
Дуплекс 5 комнатв Maslak Mahallesi, Турция
Дуплекс 5 комнат
Maslak Mahallesi, Турция
5 Количество комнат 1 ванных комнат 56 м² 4 Этаж
€ 659,000
Стамбул — это самый крупный город Турции, он является торговым, культурным и промышленным це…

Параметры недвижимости в Maslak Mahallesi, Турция

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