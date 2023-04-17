Купить квартиру в Maslak Mahallesi, Турция

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Турция
Мраморноморский регион
Maslak Mahallesi
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8 объектов найдено
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Квартира 2 спальни
Maslak Mahallesi, Турция
3 Количество комнат
147 м²
Количество этажей 41
€ 1,585,143
Новая резиденция с бассейном, зонами отдыха и вертолетной площадкой, Стамбул, Турция Предла…
Квартира 1 спальня
Maslak Mahallesi, Турция
2 Количество комнат
1 ванных комнат
€ 287,320
Апартаменты с потрясающим видом на лес Проект имеет земельный участок площадью 15,235 ква…
Квартира 2 спальни
Maslak Mahallesi, Турция
3 Количество комнат
101 м²
Количество этажей 47
€ 950,000
Апартаменты в жилом комплексе мирового уровня с широким спектром услуг, финансовый центр Ста…
Квартира
Maslak Mahallesi, Турция
119 м²
€ 482,496
42 МАСЛАКкраткое изложениеЖизнь - это искусство создания смысла. Мы верим, что смысл жизни и…
Квартира
Maslak Mahallesi, Турция
€ 419,229
Почему это свойство؟ Географическое положение близко к деловой жизни в центре города, и оно…
Квартира
Maslak Mahallesi, Турция
€ 588,449
Почему это свойство؟ Проект Istanbul Maslak Apartments расположен в наиболее известных райо…
Квартира
Maslak Mahallesi, Турция
€ 1,030,153
Почему это свойство؟ Единственный проект с государственной гарантией в центральном регионе …
Квартира 1 спальня с Покупка недвижимости, с Вид на жительство и гражданство, с События
Maslak Mahallesi, Турция
1 Количество комнат
1 ванных комнат
69 м²
€ 293,139
42 Проект Маслак находится в районе Сарыер в районе Маслак в Стамбуле.Маслак находится недал…
Параметры недвижимости в Maslak Mahallesi, Турция
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недорогая
элитное
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