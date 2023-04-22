Квартира 3 спальни Мраморноморский регион, Турция 4 Количество комнат 223 м² Количество этажей 44

€ 1,974,000

Апартаменты в новом жилом комплексе всего в 1 км от моря, район Кадыкёй, Стамбул, Турция Но…